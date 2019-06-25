Son Dakika Haberleri: Başarılı motosikletçilere Bodrum tatili
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Başarılı motosikletçilere Bodrum tatili

52 dakika önce

Afyonkarahisar'da eylül ayında düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP), Dünya Motokros 2 Şampiyonası (MX2), Dünya Kadınlar Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası'nı birinci bitirecek sporcular, 9 günlük Bodrum tatili kazanacak.

Başarılı motosikletçilere Bodrum tatili, System.String[]
Afyonkarahisar'da eylül ayında düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP), Dünya Motokros 2 Şampiyonası (MX2), Dünya Kadınlar Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası'nı birinci bitirecek sporcular, 9 günlük Bodrum tatili kazanacak.
Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı himayesinde 6-8 Eylül tarihlerinde ikinci kez Afyonkarahisar'da düzenlenecek MXGP, MX2, Dünya Kadınlar Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası'na fabrika takımlarının ünlü sporcularının yanı sıra, yüzlerce yabancı yarışçı katılacak.
Dört farklı kategoride yapılacak yarışlarda ilk sırayı alacak sporculara, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Rebis Bodrum Luxury Hotel'de 9 günlük tatil hediye edileceği aktarıldı.
Motor sporlarının en gözde organizasyonları arasında yer alan ve toplam 180 ülkede yayınlanan MXGP, Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Afyonkarahisar Belediyesinin katkılarıyla, Afyon Spor ve Motosiklet Festivali ile birlikte 6-8 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 12:55 Kaynak: AA
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