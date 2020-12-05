Başarılı Muhtar köyünde ilkleri başarıyor - Son Dakika

Yıllardan bu yana sürekli göç veren Posof ta köylerde ki nüfuslar da azalmasına rağmen bazı köylerde ki canlılık devam ediyor. İşte bunlara bir örnek olarak ta Gürcistan sınırına yakın Armutveren köyü. Köy her türlü güzelliğe sahip ve narenciyenin dışında her türlü meyve yetiştiriliyor.

Armutveren Köyü Muhtarı Necati Acar, yaptığı başarılı çalışmalarla göz dolduruyor. Acar, köy yolunun asfaltını yaptırdı, köyüne kanalizasyon yaptırdıktan sonra yeniden su da getirdi. Kendisi seracılıkla meşgul olmasına rağmen kendi işini ev halkına bırakarak kendisi de köyü için çalışmalarına devam ediyor. - ARDAHAN