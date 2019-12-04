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Başarılı öğrenciler Boğaz turuyla ödüllendirildi

6 saat önce

Bağcılar Belediyesi Bilgi Evleri'nde eğitim gören öğrencilerden deneme sınavlarında dereceye girenler, İstanbul Boğazı turuyla ödüllendirildi.

Başarılı öğrenciler Boğaz turuyla ödüllendirildi, System.String[]

Bağcılar Belediyesi Bilgi Evleri'nde eğitim gören öğrencilerden deneme sınavlarında dereceye girenler, İstanbul Boğazı turuyla ödüllendirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fatih ve Demirkapı Mahallesi Bilgi Evlerince öğrencilerin daha iyi motive olmasını sağlamak ve çalışmalarını teşvik etmek amacıyla yapılan deneme sınavında başarılı olan 50 öğrenci için İstanbul Boğazı gezisi düzenlendi.


Öğretmenleri eşliğinde Üsküdar'dan vapura binen çocuklar, Kız Kulesi'ni, Boğaz'ın her iki yakasındaki tarihi köşk ve yalılar ile tarihi sarayları ve hisarları yakından görme fırsatı buldu. Boğaz'ın vazgeçilmezi olan martılara simit atma geleneğini yerine getiren çocuklar, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bağcılar Belediyesi, İstanbul Boğazı, Bilgi Evleri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 12:48 Kaynak: AA
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