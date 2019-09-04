Başarılı öğrenciler, Bosna Hersek ile ödüllendiriyor

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi bir ilke daha imza atarak okullarında 1'inci, 2'inci ve 3'üncü olan lise öğrencilerini Bosna Hersek ziyaretiyle ödüllendiriyor.

Öğrencileri her fırsatta çeşitli hediyeler, geziler ve ziyaretlerle ödüllendiren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, bunlara bir yenisini daha ekleyerek okullarında 1'inci, 2'inci ve 3'üncü olan lise öğrencilerini Bosna Hersek ziyaretiyle ödüllendirmek için çalışmalarını başlattı.



Özel uçakla gidecekler

Daha önce Gaziantep Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Şahinbey Belediyesi arasında imzalanan protokolle öğrencileri Bosna Hersek ziyaretiyle ödüllendireceği müjdesini veren Başkan Mehmet Tahmazoğlu Cumartesi günü özel uçakla yola çıkacak olan başarılı öğrencilerin bilgilendirme toplantısına katıldı.



"Başarıyı destekliyoruz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, eğitimi önemsediklerini belirterek, "Eğitime büyük önem veriyoruz. Çünkü dinimizin ilk emri oku. Okumak, öğrenmek, eğitim bizim için çok önemli. Belediye faaliyetlerinin yanı sıra eğitim faaliyetlerinin de üzerinde hassasiyetle duruyoruz. Bunun için 4 tane okul yaparak, Milli Eğitime devrettik. Bunların dışında Gençlik Merkezleri yaptık. Bu gençlik merkezlerinde öğretmenlerimizin destekleri ve katkılarıyla gençlerimize eğitimler veriyoruz. Gençlerimize her ay kitap dağıtıyoruz. Şahinbey İlçemizin çeşitli yerlerine Millet Kıraathaneleri yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Öğrencilerimizin spor yapabilmeleri için futbol, basketbol, voleybol topu, eşofman takımı ve 3 yıldan bu yana spor ayakkabısı hediye ediyoruz. Başarılı öğrencilere 2 binin üzerinde bilgisayar dağıttık. Şahinbey Belediyesi olarak başarıyı, sporu, ve çalışmayı teşvik ediyoruz" dedi.



Başarılı öğrenciler Bosna Hersek'e gidiyor

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, öğrencileri daha önce Umre'ye ziyaretiyle ödüllendirdiklerini belirterek, "Okullarında 1'inci, 2'inci ve 3'üncü olan lise öğrencilerine daha önce hep bilgisayar dağıtıyorduk. Ancak bu defa farklı bir uygulama yaptık. Daha önce okullarında başarılı olup dereceye giren 360 öğrenci Umre'yi ziyaret etti. Bu defa öğrencilerimizi ecdat toprakları olan Bosna Hersek ziyaretiyle ödüllendirelim dedik. Bosna Hersek, Fatih Sultan Mehmet Han tarafından fetih edilen ecdat toprakları. Oraya gittiğinizde sanki Türkiye'deki herhangi bir şehirdesiniz. Orada ecdadımızın yaptığı birçok eser bulunuyor. Oraları görüp tarihimize sahip çıkmalıyız" diye konuştu.



Başkan Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ettiler

Bosna Hersek'e gidecekleri için oldukça heyecanlı olan öğrenciler Başkan Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederek, "Öncelikle bizlere böyle bir imkan sunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederiz. Onun sayesinde ilk defa yurt dışına çıkacağız. Birçoğumuz Gaziantep dışına dahi çıkmamışken, Şimdi ecdat toprağı olan Bosna Hersek'e gidiyoruz. Başkanımızın sayesinde birçok yerler görüp, hediyelere sahip olduk. Allah kendisinden razı olsun" diye konuştu.

Öğrenci velileri ise çocuklarıyla gurur duyduklarını belirterek, "Allah Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'ndan razı olsun, onun sayesinde çocuklarımız Bosna Hersek'e gidiyorlar. Bizler dahi yurt dışını görmemişken çocuklarımız yurt dışına çıkacaklar. Çocuklarımızla gurur duyuyoruz" şeklinde konuştu.