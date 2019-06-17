Son Dakika Haberleri: Başarılı öğrenciler Çanakkale ve Bursa gezisiyle ödüllendirildi
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Başarılı öğrenciler Çanakkale ve Bursa gezisiyle ödüllendirildi

20 dakika önce

Şarkışla Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçede çalışmalarıyla ön plana çıkan öğrenciler için Çanakkale ve Bursa'ya gezi düzenledi.

Başarılı öğrenciler Çanakkale ve Bursa gezisiyle ödüllendirildi, System.String[]
Şarkışla Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçede çalışmalarıyla ön plana çıkan öğrenciler için Çanakkale ve Bursa'ya gezi düzenledi.
"Gençlerimiz Ecdadının İzinde" adlı proje kapsamında Sivas Valiliği, Şarkışla Kaymakamlığı, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan organizede, ilçede çeşitli sosyal faaliyetlerde aktif ve başarılı olan 119 öğrenci, otobüslerle Çanakkale ve Bursa'ya uğurlandı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu yıl sene içerisinde, ilçemizde çalışmaları ile ön plana çıkmış öğrencilerimizi Çanakkale ve Bursa gezisi ile ödüllendirmek üzere bugün yolcu ettik. Sayın Valimiz Salih Ayhan başta olmak üzere İl Milli Eğitim Müdürümüz Ebubekir Sıddık Savaşçı ve Kaymakamımız Akif Pektaş, bu yavrularımızı Çanakkale ve Bursa ile ödüllendirildiler. Ecdadımızın torunları olarak 119 öğrencimizi oraya uğurladık." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 04:44 Kaynak: AA
Şarkışla, Bursa, Çanakkale
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