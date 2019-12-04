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Başarılı öğrenciler İstanbul gezisiyle ödüllendirildi

6 saat önce

'Sıfır Atık ve Yenişehir için Topluyorum' projesi kapsamında, kişi başına atık toplamada Bursa ikincisi olan Yenişehirli öğrenciler, İstanbul gezisiyle ödüllendirildi.

Başarılı öğrenciler İstanbul gezisiyle ödüllendirildi, System.String[]

'Sıfır Atık ve Yenişehir için Topluyorum' projesi kapsamında, kişi başına atık toplamada Bursa ikincisi olan Yenişehirli öğrenciler, İstanbul gezisiyle ödüllendirildi.


Yenişehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılında 'Sıfır Atık ve Yenişehir için Topluyorum' projesi kapsamında dereceye giren Akçeşme İlkokulu, TOKİ Orhangazi Ortaokulu ve Yolören İlkokulu öğrencilerinden oluşan 140 öğrenci, İstanbul'un tarihi ve turistik mekanlarını gezdi. Belediye Başkanı Davut Aydın, "İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşum sebepleri gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi için öğrencilerimiz yaptıkları çalışmalarla büyük başarıya imza atmışlardır. Sıfır Atık Projesi ile ilçemizde bulunan okullarda öğrenim gören öğrenciler, ülkemize ve geleceğimize önemli bir katma değer sağlamışlardır. Geleceğimizin teminatı evlatlarımızın bu projede gösterdikleri başarı, ilçemizi Bursa'da ikinci sıraya getirmiş ve geri kazanım şuurunun yaygınlaşmasına büyük katkı sağlamıştır. Bu projeye katkı sağlayan okul müdürlerimizi, öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum" dedi. - BURSA

Yenişehir, İstanbul, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 05:48 Kaynak: İHA
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