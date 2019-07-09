Son Dakika Haberleri: Başarılı öğrenciler Kaymakam Güven'i ziyaret etti
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Başarılı öğrenciler Kaymakam Güven'i ziyaret etti

46 dakika önce

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde LGS sınavında başarılı olmuş öğrenciler Pazaryeri İlçe Kaymakamı Oray Güven'i makamında ziyaret etti.

Başarılı öğrenciler Kaymakam Güven'i ziyaret etti, System.String[]
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde LGS sınavında başarılı olmuş öğrenciler Pazaryeri İlçe Kaymakamı Oray Güven'i makamında ziyaret etti.

Pazaryeri ilçesinde 2019 Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınavında ilçeyi başarıyla temsil ederek dereceye giren Atatürk Ortaokulu öğrencilerinden Kerem Dikici ilçe birincisi olurken Yunus Ekrem Filizli ise ilçe ikincisi oldular. Pazaryeri İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Köroğlu, Atatürk Ortaokulu Müdürü Bilal Çoğul, başarılı öğrenciler, Kerem Dikici ve Yunus Ekrem Filizli ile birlikte Pazaryeri Kaymakamı Oray Güven'i makamında ziyaret etti. Kaymakam Güven, LGS sınavında ilçede başarılı olmuş öğrencileri tebrik ederken, başarılarının devamını diledi. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 06:09 Kaynak: İHA
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