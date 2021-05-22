Başarılı öğrenciler ödüllendirildi - Son Dakika

Başarılı öğrenciler ödüllendirildi

21 Mayıs 2021 Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

21 Mayıs 2021 Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Altıntaş Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Kaymakam Mehmet Can İrdelp tarafından öğrencilere hediyeleri teslim edildi. Altıntaş Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ortaokullar Çevrimiçi Satranç Turnuvası'nda; birinciliği kazanan Ali Kaan Akkaya ve ikinciliği kazanan Alp Eren Yıldırım olmuştur. Liseler Arası Çevrimiçi Şiir Okuma Yarışması'nda, birinciliği kazanan Sibel Durmuş, ikinciliği kazanan Hanife Demir ve üçüncülüğü kazanan Emine Yeşilova ödül almaya hak kazanmıştır. Yatılı Kız Kur'an Kursu Çevrimiçi İlahi Okuma Yarışması'nda birinci İsmihan Nur Bağcı, ikinci Duygu Uygur ve üçüncü İrem Öztürk olmuştur. Liseler Arası Satranç Turnuvası'nda birinciliği kazanan Sümeyra Şaldır, ikinciliği kazanan Hacer Şaldır ve üçüncülüğü kazanan Meryem Konya'ya ödülleri düzenlenen törenle teslim edildi. Kaymakamımız dereceye giren tüm öğrencilerimize tebrik ederek başarılarının devamı diledi" ifadeleri kullanıldı. - KÜTAHYA

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