Son Dakika Haberleri: Başarılı Öğrenciler Ödüllendirildi

Başarılı Öğrenciler Ödüllendirildi

1 saat önce

Kütahya'da Enerji Tasarrufu Haftası nedeniyle Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. (OEDAŞ) ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Enerji Verimliliği" konulu resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Başarılı Öğrenciler Ödüllendirildi, System.String[]
Kütahya'da Enerji Tasarrufu Haftası nedeniyle Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. (OEDAŞ) ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Enerji Verimliliği" konulu resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünde gerçekleştirilen ödül törenine Vali Ömer Toraman, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, OEDAŞ İnsan Kaynakları Müdürü Yavuz Altındaş, OEDAŞ İl İşletme Müdürü Kamil Uğur Mumcu ile öğrenciler katıldı.

OEDAŞ yetkilisi Ahmet Şiriner'in "Enerji Verimliliği" sunumuyla başlayan programda Sırören Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı "Enerji Verimliliği" adlı gösteri büyük beğeni topladı.

Gösterinin ardından OEDAŞ ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen "Enerji tasarruflu bir gelecek için bir resim de sen yap" ve "Enerji tasarruflu bir gelecek için bir şiir de sen yaz" yarışmalarında dereceye giren öğrenciler Beyza Nil Şener, Turgay Berat Kapıcı, Egemen Şanal, Ayşe Nisa Ayvaz, Salih Efe Bozyiğit ile Ümmühan Şentürk'ün ödülleri Vali Ömer Toraman, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, OEDAŞ İnsan Kaynakları Müdürü Yavuz Altındaş tarafından verildi.

Vali Toraman, öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:13 Kaynak: İHA

Kütahya, Güncel
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