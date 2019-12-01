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Başarılı öğrenciler yemekte buluştu

6 saat önce

Diyarbakır'ın TOBB Ferdi Yiğit Anadolu İmam Hatip-Fen Lisesi Proje Okulu öğrencileri başarılarını öğretmenleriyle yemekte kutladı.

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Diyarbakır'ın TOBB Ferdi Yiğit Anadolu İmam Hatip-Fen Lisesi Proje Okulu öğrencileri başarılarını öğretmenleriyle yemekte kutladı.


Diyarbakır'ın TOBB Ferdi Yiğit Anadolu İmam Hatip-Fen Lisesi Proje Okulu Müdürü Ömer Yıldırım, okulun eğitimcileri ve öğrencilerine sürpriz bir yemek daveti verdi. Okulun öğrencilerinin başarılarından dolayı öğretmenleriyle birlikte yemekte buluşarak moral ve motivasyon yükseltti. Okul müdürü Ömer Yıldırım, öğrencileri okula teşvik etmek amacıyla başlattıkları projeler kapsamında başarılı olan öğrencilere jest yaptıklarını dile getirdi. Yıldırım, "Türkiye geneli deneme sınavlarının yapıldığı bir süreçteyiz. Deneme sınavlarında başarı gösteren ve okulumuzda uyumlu olan öğrencilerimize böyle bir jest yaptık. Bunun yanı sıra, okulumuzda kitap okumayı teşvik etmek amacıyla, 'En fazla Kitap Okuyan' öğrencilerimizi, sportif faaliyetlerde ve şiir okuma yarışmalarında başarı gösteren öğrencilerimizi motive etmek için bu tür etkinlikler düzenliyoruz. Yarınlarımızı inşa edecek olan çocuklarımız, gerçekten hepsi birer cevher değerinde. Ayrı ayrı yeteneklere sahip, okumayı seven, araştıran, manevi ve milli değerlerimize bağlı, pırıl pırıl bir nesil geliyor. İmam Hatip Proje Okulumuzun bütün eğitmenleri, çocuklarımızı hayata olabildiğince donanımlı bir şekilde hazırlamak için, azimle çaba gösteriyorlar. Geleceğimizin hukukçuları, sağlıkçıları, mühendisleri, bilgisayar uzmanları, kısacası ülkemizi yönetecek olan ve her biri birer başarı hikayesi yazacak çocuklarımız geliyor. Rabbimize şükürler olsun ki, yaptığımız çalışmaların geri dönüşlerini görmek, geleceğimizi inşa edecek çocuklarımızın elde ettiği başarılara tanık olmak bizleri dünyanın en mutlu insanları yapıyor. Biz eğitimciler için, ektiğimiz fidanların büyüyüp meyve verir noktaya ulaştığını görmek harika bir duygu. Eğitimde kalitemizi sürekli artırmak, öncü, örnek ve seçkin bir kurum olma şiarıyla çıktığımız bu kutlu yolculukta, çıtayı hep daha yukarı çıkarmak için var gücümüzle gayret gösteriyoruz. Bu kapsamda, başarılı öğrencilerimizi ödüllendirmek, öğretmenlerimizin de farklı bir gün geçirmelerini sağlamak amacıyla, bu tür etkinlikler düzenliyoruz. Alipaşa Haşhaş Kebap Salonu işletmecisi iş adamı Şirvan Vural ve ekibine teşekkür ederiz. Öğrencilerimizle beraber unutulmaz bir lezzet yolculuğu yaptırdılar bizlere" dedi.


Alipaşa Kebap Salonu İşletmecisi Şirvan Vural ise, Diyarbakır TOBB Ferdi Yiğit Anadolu İmam Hatip Fen Lisesi Müdürü Ömer Yıldırım ve beraberinde gelen öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek, misafirlerini memnuniyetleri kendilerini mutlu ettiğini aktardı. - DİYARBAKIR

Ömer Yıldırım, Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 03:07 Kaynak: İHA
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