Başarılı Öğrencilerden Kaymakam Yavuz'a Ziyaret

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, proje yarışmasında dallarında dereceye giren öğrenciler İlçe Kaymakamı Naif Yavuz'u makamında ziyaret etti.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, proje yarışmasında dallarında dereceye giren öğrenciler İlçe Kaymakamı Naif Yavuz'u makamında ziyaret etti.



2019 yılı TÜBİTAK 13. Ortaokul Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Bursa bölge sergisinde bölmeli matara projesiyle Biyoloji alanında bölge üçüncüsü olan Beşevler Ortaokulu öğrencileri ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yürüttüğü 'Bir Kitap da Sen Anlat' projelerinde il finallerinde ilkokullarda birincilik, ortaokullarda ikincilik, liselerde ise üçüncülük alarak derece alan öğrenciler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, okul yöneticileri ve öğretmenleri ile Kaymakam Naif Yavuz'u makamında ziyaret etti.



Kaymakam Naif Yavuz, başarılı öğrencileri makamında ağırlarken yaptığı açıklama "Büyük bir özveri ile çalışan, başarı gösteren, ilçemizi gururlandıran öğrencilerimizi kutluyorum. Bu başarıların elde edilmesinde katkılarından dolayı İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Mahmut Ekinci'ye, okul müdürlerine, velilere ve öğretmenlere teşekkür ediyorum. İlçemiz adına başarılarınızın devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.



Kaymakam Yavuz başarılı öğrencilere plaketlerini, öğretmenlerine ise teşekkür belgelerini takdim etti. - BİLECİK

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