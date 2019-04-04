Son Dakika Haberleri: Başarılı Öğrencilerden Kaymakam Yavuz'a Ziyaret

Başarılı Öğrencilerden Kaymakam Yavuz'a Ziyaret

38 dakika önce

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, proje yarışmasında dallarında dereceye giren öğrenciler İlçe Kaymakamı Naif Yavuz'u makamında ziyaret etti.

Başarılı Öğrencilerden Kaymakam Yavuz'a Ziyaret, System.String[]
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, proje yarışmasında dallarında dereceye giren öğrenciler İlçe Kaymakamı Naif Yavuz'u makamında ziyaret etti.

2019 yılı TÜBİTAK 13. Ortaokul Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Bursa bölge sergisinde bölmeli matara projesiyle Biyoloji alanında bölge üçüncüsü olan Beşevler Ortaokulu öğrencileri ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yürüttüğü 'Bir Kitap da Sen Anlat' projelerinde il finallerinde ilkokullarda birincilik, ortaokullarda ikincilik, liselerde ise üçüncülük alarak derece alan öğrenciler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, okul yöneticileri ve öğretmenleri ile Kaymakam Naif Yavuz'u makamında ziyaret etti.

Kaymakam Naif Yavuz, başarılı öğrencileri makamında ağırlarken yaptığı açıklama "Büyük bir özveri ile çalışan, başarı gösteren, ilçemizi gururlandıran öğrencilerimizi kutluyorum. Bu başarıların elde edilmesinde katkılarından dolayı İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Mahmut Ekinci'ye, okul müdürlerine, velilere ve öğretmenlere teşekkür ediyorum. İlçemiz adına başarılarınızın devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaymakam Yavuz başarılı öğrencilere plaketlerini, öğretmenlerine ise teşekkür belgelerini takdim etti. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 06:55 Kaynak: İHA

Osmaneli, Bilecik, Naif Yavuz, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sekreter Olarak Girdiği Belediyeye Başkan Oldu Son Dakika! Pentagon'dan F-35 ve Türkiye Açıklaması: Uçaklar Geri Alınmayacak, Eğitimler Devam Edecek! Denizli Acıpayam'da 4.3 Şiddetinde Deprem Meydana Geldi Ünlü Anketçiden Çok Konuşulacak Erken Seçim Çıkışı: Bu Şekilde Gitmez
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 19:33:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başarılı Öğrencilerden Kaymakam Yavuz'a Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]