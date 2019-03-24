Son Dakika Haberleri: Başarılı Öğrencilere Bisiklet

Başarılı Öğrencilere Bisiklet

46 dakika önce

Şahinbey Belediyesi, ortaokul ve liseler arasında düzenlenen aylık ödüllü kitap okuma yarışmasında dereceye giren 698 öğrenciye bisiklet hediye etti.

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Şahinbey Belediyesi, ortaokul ve liseler arasında düzenlenen aylık ödüllü kitap okuma yarışmasında dereceye giren 698 öğrenciye bisiklet hediye etti.Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, başarıyı ödüllendirmek ve spora teşvik etmek amacıyla belediye tarafından bugüne kadar 6 bin 560 öğrenciye bisiklet hediye edildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, içerisinde futbol, basketbol ve voleybol sahalarının da yer aldığı Akkent Spor Köyü'nün 86 bin 500 metrekare alana sahip olduğunu işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kalp, tansiyon, şeker, obezite günümüzün hastalığında Avrupa Birliği ülkeleri arasında maalesef birinci sıradayız. Bunun içinde anne ve babalardan isteğimiz gençlerimizin sağlıklı beslenmesine yardımcı olmaları, spora teşvik ederek, bu çağın hastalığından kurtulup, zinde ve sağlıklı bir yaşam sürmelerini sağlamak. Geçen yıldan bu yana başlattığımız proje kapsamında ortaokul ve lise öğrencilerimize kitap dağıtıyoruz. Buradaki amacımız hem kitap okuma alışkanlığı kazanırken, bunu bir yarışmaya dönüştürüp çocuklarımızı ödüllendiriyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 06:03 Kaynak: AA

Şahinbey Belediyesi, Şahinbey, Güncel
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