Başarılı Öğrencilere Dart ve Okçuluk Eğitimi
27 dakika önce
Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Şehit Cennet Yiğit İmam Hatip Ortaokulu 8. Sınıf öğrencilerinden belirlenen 30 başarılı öğrenci dart ve okçuluk eğitimi aldı.
Kayseri
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Şehit Cennet Yiğit İmam Hatip Ortaokulu 8. Sınıf öğrencilerinden belirlenen 30 başarılı öğrenci dart ve okçuluk eğitimi aldı.
23-24 Ocak 2019 tarihleri arasında Ferdi Sporlar Merkezinde düzenlenen eğitimde öğrenciler hem eğlendiler hem de öğrendiler.
Başarılı öğrencilerin yarıyıl tatillerini etkin bir şekilde geçirmeleri için yapılan eğitimlerde öğrenciler, spor derslere engel değil diyerek okul başladıktan sonrada spora devem edeceklerini belirttiler. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 05:02 Kaynak: İHA
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