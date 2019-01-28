Son Dakika Haberleri: Başarılı Öğrencilere Dart ve Okçuluk Eğitimi

Başarılı Öğrencilere Dart ve Okçuluk Eğitimi

27 dakika önce

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Şehit Cennet Yiğit İmam Hatip Ortaokulu 8. Sınıf öğrencilerinden belirlenen 30 başarılı öğrenci dart ve okçuluk eğitimi aldı.

Başarılı Öğrencilere Dart ve Okçuluk Eğitimi, System.String[]
Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Şehit Cennet Yiğit İmam Hatip Ortaokulu 8. Sınıf öğrencilerinden belirlenen 30 başarılı öğrenci dart ve okçuluk eğitimi aldı.

23-24 Ocak 2019 tarihleri arasında Ferdi Sporlar Merkezinde düzenlenen eğitimde öğrenciler hem eğlendiler hem de öğrendiler.

Başarılı öğrencilerin yarıyıl tatillerini etkin bir şekilde geçirmeleri için yapılan eğitimlerde öğrenciler, spor derslere engel değil diyerek okul başladıktan sonrada spora devem edeceklerini belirttiler. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 05:02 Kaynak: İHA

Kayseri, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


"Ben Senin Amcanım, Babana Bunu Söyleme" Deyip 10 Yaşındaki Kıza Kabusu Yaşattı Galatasaray, Midtjylland Forması Giyen Paul Onuachu İçin 7 Milyon Euro Teklif Etti

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Transfer Yapmadık Diye Hanım Benimle Konuşmuyor Moussa Sow Yeni Takımıyla İlk Antrenmanına Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.1.2019 17:29:39. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başarılı Öğrencilere Dart ve Okçuluk Eğitimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]