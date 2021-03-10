Başarılı öğrencilere ödül - Son Dakika

Adıyaman Doğa Kolejinde yapılan yarışmalarda derece yapan öğrenciler tek tek ödüllendirildi.

Türkiye genelinde faaliyet gösteren Doğa Kolejleri arasında yapılan mandala, resim, resfebe, ses yarışması ve Doğa Kolejleri yeteneklerini arıyor yarışmalarında Adıyaman'dan 8 öğrenci derece aldı.

Adıyaman Doğa Koleji konferans salonunda düzenlenen ödül törenine Okul Kurucu Orhan Ekinci, Ortaokul Müdürü Nesrin Ekinci, İlkokul Müdürü Ali Becerikli, ödül alan öğrenciler ve aileleri katıldı. Maske ve sosyal mesafe kurallarının dikkat edildiği ödül töreninde öğrenciler tebrik edilerek başarılar dilendi. Düzenlenen Mandala yarışmasında, Muhammed Safvan Emir Köşker, Resim Yarışmasında Ela Elvin Dinç, Resfebe Yarışmasında Deniz İpek Kıraç, Doğa Yeteneklerini arıyor yarışmasının 5 yaş kategorisinde Talha Doğukan Aydemir ve ses yarışmasında Doğa Duru Dal kazandı. Derece yapan öğrencilere ödülleri Doğa Koleji yönetimi tarafından verildi. - ADIYAMAN