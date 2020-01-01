Başarılı öğrencilere ödül - Son Dakika

Kütahya'nın Emet ilçesinde Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin hafızlık, Kur'an okuma, Ezan okuma ve Hutbe okuma yarışmalarında il geneli dereceye giren öğrenciler Emet Kaymakamlığı ve Emet Belediyesi tarafından ödüllendirildi.



Başarılı öğrencileri tebrik ettiğini belirten Kaymakam Hasan Çiçek öğrencileri Kur'an-ı Kerim ve çeşitli kitaplarla ödüllendirdi.



Başarılı öğrencileri birer altınla ödüllendiren Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yaptığı açıklamada, "Son yıllarda ilçemizde eğitim düzeyinin yükselisi her alanda gözle görülür şekilde yükseliyor" dedi.



Anadolu İmam Hatip Liseleri arasında yapılan mesleki yarışmalar kapsamında dereceye giren Fatma Nur Şimşek, Yasin Üstün, Ahmet Mete Alp ve Mustafa Bülbül ödüllendirildi. - KÜTAHYA