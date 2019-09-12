Son Dakika Haberleri: Başarılı öğrencilere ödül verildi
Son Dakika Güncel Haber

Başarılı öğrencilere ödül verildi

40 dakika önce

Van'da Çocuk Evleri ve Çocuk Evleri Sitesinde kalan başarılı öğrencilere ödül verildi.

Başarılı öğrencilere ödül verildi, System.String[]

Van'da Çocuk Evleri ve Çocuk Evleri Sitesinde kalan başarılı öğrencilere ödül verildi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Çocuk Evleri ve Çocuk Evleri Sitesinde kalan 30 öğrenci hem okulda hem de sosyal hayatlarında başarılı oldu.

İl müdürlüğü toplantı salonunda düzenlen programda İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir tarafından öğrencilere ödül verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eldemir, ödülle öğrencilerin hem eğitim hem de sosyal hayatlarına daha çok adapte olmalarını sağlamaya çalıştıklarını belirtti.

Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 10:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Van'da üretilen basınçlı doğal gaz tüpü için Almanya, Çin ve İran sıraya girdi
100 binden fazla aileye 1 milyar lira eğitim desteği verilecek Yetiştirme yurdundaki vahşette kız çocuğunun ifadesi: Başını 20 kez zemine vurdum, öldürmek istedim İmamoğlu cephesinden Muharrem İnce'nin "2023'te adayım" çıkışına yanıt geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 10:44:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başarılı öğrencilere ödül verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]