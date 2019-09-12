Van'da Çocuk Evleri ve Çocuk Evleri Sitesinde kalan başarılı öğrencilere ödül verildi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Çocuk Evleri ve Çocuk Evleri Sitesinde kalan 30 öğrenci hem okulda hem de sosyal hayatlarında başarılı oldu.

İl müdürlüğü toplantı salonunda düzenlen programda İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir tarafından öğrencilere ödül verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eldemir, ödülle öğrencilerin hem eğitim hem de sosyal hayatlarına daha çok adapte olmalarını sağlamaya çalıştıklarını belirtti.