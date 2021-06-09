Başarılı öğrenciye Kahta Sosyal Hizmet Merkezi sahip çıktı - Son Dakika

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde başarılı kız öğrenciye Kahta Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü sahip çıktı.

Maddi imkansızlıklardan dolayı uygun ders çalışma ortamı olmayan Kahta ilçesine bağlı Damlacık köyündeki İrem Ülgen için Kahta Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü harekete geçti.

Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri kapsamında, Kahta Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından yapılan denetim ve rehberlik faaliyetlerinde, uygun ders çalışma ortamı olmayan Damlacık Ortaokulu öğrencilerinden başarılı 7. Sınıf öğrencisi İrem Ülgen'e çalışma masası, sandalye, halı, giyim ve ayakkabı hediye edilerek uygun çalışma ortamı hazırlandı.

Toplumların varlığını sürdürebilmesi, genç nesillerin yetiştirilmesi ve geleceğe hazırlanmasının devletin en öncelikli konularından biri olduğuna dikkat çeken Kahta Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Şevket Erşahin, bugün genç nesillere yapılacak yatırımların, aslında geleceğe yapılan yatırım olduğunu söyledi.

Müdür Erşahin, "Kırdan kente yaşanan yoğun göçler, sosyal, ekonomik ve kültürel değişim süreçleri gibi birçok etkenler toplumsal olarak özellikle de aile yapısında birtakım problemlere sebep oluyor. Çocuklarımız ise bu tür gelişmelerden en çok etkilenen grup oluyor. Bu anlamda ailelerin desteklenmesi ve çocuğun aile ortamında sağlıklı bir birey olarak yetiştirilmesi bakanlığımızın genel politikasının ve çocuk politikasının temelini oluşturuyor. Bu kapsamda 'Sosyal ve Ekonomik Destek' hizmetleri bakımındaki çocuklarımızdan çok daha fazlasını ailesinin yanında destekliyoruz. Böylece hem ailelerimiz çocuklarından ayrılmamış oluyor, hem de çocuklarımız aile ortamından koparılmamış oluyor. Bu anlamda Kahta Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'müzün, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri kapsamında yapılan denetim ve rehberlik faaliyetleri sonucunda, uygun ders çalışma ortamı olmayan Damlacık Ortaokulu öğrencilerinden başarılı 7. Sınıf öğrencisi İrem Ülgen'e çalışma masası, sandalye, halı, giyim ve ayakkabı hediye edilerek uygun çalışma ortamı hazırlandı. Ayrıca hayırsever bir vatandaşımız tarafından da eğitim hayatı boyunca burs bağlandı" diye konuştu.

İrem Ülgen'in Annesi Hanife Ülgen, kızının eğitimden geri kalmaması için gerekli tüm imkanları sağlayan Kahta Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'ne teşekkür etti. - ADIYAMAN