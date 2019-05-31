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Başarılı öğretmene ödül

1 saat önce

Elazığ İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, Emniyet Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Bu kemer sana çok yakışıyor" yarışmasında Türkiye 8. olan Keban Musa Coşkun Ortaokulunda Görsel Sanatlar Öğretmeni Oktay Ataş'ı makamında ağırlayarak ödül verdi.

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Elazığ İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, Emniyet Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Bu kemer sana çok yakışıyor" yarışmasında Türkiye 8. olan Keban Musa Coşkun Ortaokulunda Görsel Sanatlar Öğretmeni Oktay Ataş'ı makamında ağırlayarak ödül verdi.
Cangül, burada yaptığı açıklamada, yarışmaya Türkiye'nin birçok ilinde duyarlı vatandaşın katıldığını söyledi.
Elazığ'da da yarışmaya katılan Ataş'ın Türkiye 8. olmasının gurur verici olduğunu aktaran Cangül, "Keban ilçemizde öğretmenlik yapan Oktay öğretmenimiz de görsel tasarım dalında manson ödülü aldı. Kendisini tebrik etmek istiyorum çünkü bu duyarlılığı ve algıyı arttırılması bizler için çok önemli." dedi.
Ataş, amacım öğrencilerin emniyet kemerinin önemi konusunda bilinçlenmelerini sağlamak olduğunu dile getirdi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:32 Kaynak: AA
Keban, Türkiye, Elazığ, Güncel
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