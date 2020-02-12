Başarılı öğretmenler belgelerini aldı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Başarılı öğretmenler belgelerini aldı - Son Dakika

Başarılı öğretmenler belgelerini aldı

13 dakika önce

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde yaptıkları projelerle başarılı olan öğretmenlere başarı belgesi verildi.

Başarılı öğretmenler belgelerini aldı, System.String[]

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde yaptıkları projelerle başarılı olan öğretmenlere başarı belgesi verildi.


Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, yaptığı açıklamada, "Yaptıkları projelerle ilçemize katkı sağlayan ve alanlarında başarılı olan öğretmenlerimize başarı belgelerini verdik. Bu kapsamda, Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmeye hak kazanan "Altıntaş Proje Yazarak Avrupa'ya Açılıyor" isimli projenin hazırlanmasında katkı sağlayan Mustafa Kemal Ortaokulu Müdür Vekili Tuba Sinan ve aynı okulda görev yapan Özel Eğitim Öğretmeni Güler Saraç'a, Sancaktar İmam Hatip Ortaokulu'nda "Türkçe Koridoru" ve "Drama Sınıfı" oluşturulmasında katkı sağlayan Müdür Yardımcısı Elif Sülün ve Türkçe Öğretmeni Hanife Berberoğlu'na, İstiklal İlkokulunda "Robotik Kodlama Atölyesi" ve "Okul Kütüphanesi" oluşturulmasında katkı sağlayan Okul Müdürü Davut Yavuz ve Müdür Yardımcısı Güven Koçak'a, Zafer İlkokulunda "Anca Beraber Kanca Beraber" sloganıyla düzenlenen kan bağışı kampanyasında sunduğu katkılardan dolayı Okul Müdürü Serdar Taşoğlu ve Müdür Yardımcısı Mehmet Akkaya'ya teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - KÜTAHYA

Mehmet Akkaya, Altıntaş, Kütahya, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 09:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kadir Şeker'in dershane arkadaşı: Olayı duyunca bunu sadece Kadir yapabilir dedim
İki günde ağır darbe yiyen Esed rejiminden Türkiye'ye küstah tehdit: Cevap vereceğiz 465 milyon lira borcu bulunan Keçiören Belediyesi'nin başkanı, 600 bin liralık Audi A6 kullanıyor

Son Dakika Haberleri
09:07 Cem Yılmaz'ın ihanetini kabul eden Defne Samyeli'ye binlerce destek mesajı yağdı
08:12 Şarkıcı Zeynep Bastık, Yasak Elma dizisine geri dönüyor
01:41 Kadir İnanır aradığı adresi bulamadı!
00:57 Khloe Kardashian beyaz dekolteli elbisesiyle takipçilerinden 2,5 milyon beğeni aldı
23:58 Kızı, başka bir kadın tarafından kaçırılan anne çareyi Müge Anlı'ya çıkmakta buldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 10:05:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başarılı öğretmenler belgelerini aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]