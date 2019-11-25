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Başarılı öğretmenler ödüllendirildi

6 saat önce

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde, başarılı öğretmenler ödüllendirildi.

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Malatya'nın Yazıhan ilçesinde, başarılı öğretmenler ödüllendirildi.


Öğretmenler Günü kutlama programı kapsamında, Yazıhan İlçe öğretmenlerinden bir grup, Kaymakam Güher Sinem Büyüknalçacı'yı makamında ziyareti ettiler. Ziyarette, öğretmenlere başarı belgeleri ile fidan bağış belgeleri Kaymakam Büyüknalçacı tarafından öğretmenlere verildi. Sodes toplantı salonundaki kutlamalarda ise günün anlam ve önemini belirten konuşmayı ilçe Milli Eğitim Müdürü Fethi Taylan yaptı. Kutlamalar kapsamında Fethiye İlk-Ortaokulu öğretmenleri tarafından hazırlanan sine vizyon gösterisi, öğretmen ve öğrencileri tarafından şiirlerin okunması, öğrencilerin hazırlamış olduğu oratoryo gösterileri gerçekleştirildi. Kutlamalarda müzik dinletisinin ardından ise öğrenciler arasında düzenlenen kompozisyon, resim ve şiir yarışmalarının ödül töreni gerçekleştirildi.


Kutlamalar aday öğretmenlerin yemin töreni ile sona erdi. - MALATYA

Malatya, Yazıhan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 02:31 Kaynak: İHA
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