Son Dakika Haberleri: Başarılı öğretmenlere belge verildi
Son Dakika Güncel Haber

Başarılı öğretmenlere belge verildi

1 saat önce

Sorgun ilçesinde 2018-2019 eğitim öğretim yılında yaptıkları çalışmalarda başarı gösteren öğretmenler Kaymakam Mustafa Altınpınar tarafından "başarı belgesi" ile ödüllendirildi.

Başarılı öğretmenlere belge verildi, System.String[]
Sorgun ilçesinde 2018-2019 eğitim öğretim yılında yaptıkları çalışmalarda başarı gösteren öğretmenler Kaymakam Mustafa Altınpınar tarafından "başarı belgesi" ile ödüllendirildi.
Sorgun Öğretmenevi'nde yapılan törende konuşan Altınpınar, ilçede eğitim öğretim seviyesinin yükselmesinde büyük emeği olan öğretmenleri tebrik etti.
Öğretmenlerin işlerini meslek aşkı, şevki ve heyecanıyla yaptıklarında başarının mutlaka geleceğini ifade eden Altınpınar, "2018-2019 eğitim öğretim yılında sizlerin gayretlerinden son derece memnunuz. Bu memnuniyetimizi belgelendirmek için bugün burada toplandık. Sizleri bu başarılarınızdan dolayı kutluyorum." dedi.
Daha sonra öğretmenlere başarı belgesi verildi.
Törene, Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, siyasi parti ilçe başkanları, ilçe milli eğitim şube müdürleri ve öğretmenler katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 04:26 Kaynak: AA
Mustafa Altınpınar, Altınpınar, Sorgun, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kanyonda mahsur kalan 4 öğretmen, insan zinciriyle kurtarıldı 21 kişinin öldüğü Yeşilyurt Apartmanı davasında mağdurlar konuştu Motorine 17-18 kuruş zam bekleniyor AK Parti, Erdoğan'ın başkanlığında İstanbul için toplanacak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 18:21:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başarılı öğretmenlere belge verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]