Son Dakika Haberleri: Başarılı Okullar Ödüllendirilecek

Başarılı Okullar Ödüllendirilecek

23 dakika önce

Edirne Valisi Ekrem Canalp, ulusal yarışmalarda başarı gösteren öğrencileri ödüllendirdi.

Başarılı Okullar Ödüllendirilecek, System.String[]
Edirne Valisi Ekrem Canalp, ulusal yarışmalarda başarı gösteren öğrencileri ödüllendirdi.

Vali Canalp, Edirne Valiliği Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda, TÜBİTAK 13. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projesi İstanbul Avrupa Yakası Bölge Finali'nde 6 projeyle birinci olup Türkiye finallerinde yarışmaya hak kazanan ve Dart Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda birinci olan öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrenciler gösterdikleri başarıdan dolayı tebrik eden Canalp, "Türkiye çapındaki başarılara çok ihtiyacımız. Bölgesel başarılarda önemli ama bunun ilerleyip Türkiye çapında olması da çok güzel bir şey. Bu başarı sizin arkadaşlarınızın da bu yöndeki istek ve arzularını kamçılayacaktır. İnşallah Edirne'nin zeki öğrencilerinden Türkiye çapında da böyle başarılı sonuçları almalarını, yeni başarılar elde etmelerini bekliyoruz." dedi.

Canalp, başarı sağlayan öğrencileri okullarına talepleri doğrultusunda atölyeler kuracaklarını dile getirdi.

Alınan başarıların karşılıksız kalmayacağını vurgulayan Canalp, şunları kaydetti:

"Bu çabalarınızın hepsinde biz sizlere destek olmaya devam edeceğiz. Başarı sağladıktan sonra da aynı şekilde desteğimiz devam edecek. Bütün Türkiye'ye Edirneliler'in ne kadar zeki, kabiliyetli olduğunu inşallah önümüzdeki süreçte ulusal düzeydeki diğer müsabakalarda da göstermiş olacaksınız.

Bundan sonra bütün okullarımızdaki öğrencilerimiz de bilsinler. Göstermiş oldukları her başarıdan sonra kendi okulları böyle bir mükafatı da okullarına kazandırmış olacaklar. İmkanları önümüzdeki dönemde eğitim için bütün okullarımıza yayacağız. Mümkün mertebe her okulumuzda belli standardın altında imkan olmayacak. O kabiliyetlerini geliştirebilecek alanları hepsine sunacağız ki sizler gibi başarılı cevherler kendilerini gösterme imkanları bulsunlar."

Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı da Vali Canalp'e verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Ödül töreninin ardından Canalp, öğrenci ve öğretmenlerle birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 05:05 Kaynak: AA

Edirne Valiliği, Ekrem Canalp, Türkiye, Edirne, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bu Dondurmayı Yiyenin Ağzından Duman Çıkıyor Bakan Turhan: İstanbul Havalimanı'nın 194-225 Bin Kişi Aralığında İstihdam Oluşturması Bekleniyor Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu, Devir İşlemini Tüm Türkiye ile Paylaştı Türkiye'de 4 Kişilik Bir Yemeğin Maliyeti 10 Yılda 23,58 TL Arttı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 17:28:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başarılı Okullar Ödüllendirilecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]