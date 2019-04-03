Başarılı Okullar Ödüllendirilecek

Edirne Valisi Ekrem Canalp, ulusal yarışmalarda başarı gösteren öğrencileri ödüllendirdi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, ulusal yarışmalarda başarı gösteren öğrencileri ödüllendirdi.



Vali Canalp, Edirne Valiliği Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda, TÜBİTAK 13. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projesi İstanbul Avrupa Yakası Bölge Finali'nde 6 projeyle birinci olup Türkiye finallerinde yarışmaya hak kazanan ve Dart Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda birinci olan öğrencilerle bir araya geldi.



Öğrenciler gösterdikleri başarıdan dolayı tebrik eden Canalp, "Türkiye çapındaki başarılara çok ihtiyacımız. Bölgesel başarılarda önemli ama bunun ilerleyip Türkiye çapında olması da çok güzel bir şey. Bu başarı sizin arkadaşlarınızın da bu yöndeki istek ve arzularını kamçılayacaktır. İnşallah Edirne'nin zeki öğrencilerinden Türkiye çapında da böyle başarılı sonuçları almalarını, yeni başarılar elde etmelerini bekliyoruz." dedi.



Canalp, başarı sağlayan öğrencileri okullarına talepleri doğrultusunda atölyeler kuracaklarını dile getirdi.



Alınan başarıların karşılıksız kalmayacağını vurgulayan Canalp, şunları kaydetti:



"Bu çabalarınızın hepsinde biz sizlere destek olmaya devam edeceğiz. Başarı sağladıktan sonra da aynı şekilde desteğimiz devam edecek. Bütün Türkiye'ye Edirneliler'in ne kadar zeki, kabiliyetli olduğunu inşallah önümüzdeki süreçte ulusal düzeydeki diğer müsabakalarda da göstermiş olacaksınız.



Bundan sonra bütün okullarımızdaki öğrencilerimiz de bilsinler. Göstermiş oldukları her başarıdan sonra kendi okulları böyle bir mükafatı da okullarına kazandırmış olacaklar. İmkanları önümüzdeki dönemde eğitim için bütün okullarımıza yayacağız. Mümkün mertebe her okulumuzda belli standardın altında imkan olmayacak. O kabiliyetlerini geliştirebilecek alanları hepsine sunacağız ki sizler gibi başarılı cevherler kendilerini gösterme imkanları bulsunlar."



Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı da Vali Canalp'e verdiği destekten dolayı teşekkür etti.



Ödül töreninin ardından Canalp, öğrenci ve öğretmenlerle birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.

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