Son Dakika Haberleri: Başarılı okullara 'Kalite Takip Sistemi Başarı Belgesi'
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Başarılı okullara 'Kalite Takip Sistemi Başarı Belgesi'

1 saat önce

Kalite Takip Sistemi'nde yapılan değerlendirme sonucunda, Bilecik'te ilk beşe girmeyi başaran okullara Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce hazırlanan "Kalite Takip Sistemi Başarı Belgesi" verildi.

Başarılı okullara 'Kalite Takip Sistemi Başarı Belgesi', System.String[]

Kalite Takip Sistemi'nde yapılan değerlendirme sonucunda, Bilecik'te ilk beşe girmeyi başaran okullara Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce hazırlanan "Kalite Takip Sistemi Başarı Belgesi" verildi.


Bilecik Milli Eğitim İl Müdürü Ramazan Çelik tarafından, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan Kalite Takip Sistemi Başarı Belgesi" verildi. Konu ile ilgili açıklama yapan İl Müdürü Ramazan Çelik, "Bakanlığımız, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından 2018-2019 eğitim öğretim yılında Anadolu İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatip Ortaokullarında uygulanan 'Kalite Takip Sistemi'nde yapılan değerlendirme sonucunda, ilimizde ilk beşe giren okullarımız için, Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce hazırlanan 'Kalite Takip Sistemi Başarı Belgesi' verdik. Bilecik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Bilecik Dursun Fakıh İmam Hatip Ortaokulu, Bozüyük Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu, Osmaneli Şehit Osman Er İmam Hatip Ortaokulu ve Söğüt Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüklerinde, Kalite Takip Sisteminde emeği geçen tüm okul yöneticilerini, öğretmenlerini ve personelini tebrik ediyoruz" dedi. - BİLECİK

Ramazan Çelik, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 01:36 Kaynak: İHA
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