Başarılı oyuncu Arzum Onan, imaj değiştirdi! Kısacık saçlarıyla Instagram'ı salladı - Son Dakika

Başarılı oyuncu Arzum Onan, imaj değiştirdi! Kısacık saçlarıyla Instagram'ı salladı

28.05.2021 09:07

23 yıllık eşi Mehmet Aslantuğ ile birlikte yakın zamanda ekranlara döneceği konuşulan Arzum Onan, imaj değişikliğine gitti. Yıllardır saçlarını omuz hizasında kestiren güzel oyuncu, bu kez kısacık kestirme kararı aldı. Sosyal medya hesabından yeni saçlarıyla bir karesini paylaşan Onan, "Değişiklik iyidir" notunu düşerken; takipçilerinden güzel oyuncunun bu paylaşımına binlerce beğeni geldi.

17 yıl önce oyunculuk kariyerini noktalayan Arzum Onan, 23 yıldır meslektaşı Mehmet Aslantuğ ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. Özel hayatını basından uzak yaşayan ve sosyal medyada geniş bir hayran kitlesi bulunan Onan, yeni imajı da sevenleriyle paylaştı.

SAÇLARINI KISACIK KESTİRDİ

Instagram'da 1,3 milyon takipçisi bulunan Arzum Onan, yıllardır uzun kullandığı saçlarını kısacık kestirdi. Son halini sevenleriyle paylaşan oyuncu "Değişiklik iyidir" notunu ekledi. Oyuncunun paylaşımı kısa sürede 107 binden fazla beğeni aldı.

İmajını değiştiren başarılı oyuncu Arzum Onan, saçlarını kısacık kestirdi

OYUNCULAR YORUM YAĞDIRDI

47 yaşındaki oyuncunun paylaşımını gören Songül Öden, Uğurkan Erez, Hazal Kaya, Burcu Kara, Hande Kazanova ve İpek Acar gibi ünlü isimler beğenilerini dile getirdi.

İmajını değiştiren başarılı oyuncu Arzum Onan, saçlarını kısacık kestirdi

ARZUM ONAN SETLERE DÖNÜYOR

Son olarak Masumiyet dizisinde rol alan Mehmet Aslantuğ'un yeni projesinde eşi Arzum Onan ile rol alacağı ileri sürüldü. İkili, 1997 yılında ekrana gelen 'Sıcak Saatler' dizisinin devam hikayesini 'Son Cemre' adıyla yeniden çekecekler. Eşinin ricası üzerine tekrar setlere dönmeye hazırlanan Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ, yıllar önce oynadığı 'Sedat Yalçın' ve 'Buket Hazal'ın değişen hayatlarını anlatacak.

İmajını değiştiren başarılı oyuncu Arzum Onan, saçlarını kısacık kestirdi
İmajını değiştiren başarılı oyuncu Arzum Onan, saçlarını kısacık kestirdi
Başarılı oyuncu Arzum Onan, imaj değiştirdi! Kısacık saçlarıyla Instagram'ı salladı
Başarılı oyuncu Arzum Onan, imaj değiştirdi! Kısacık saçlarıyla Instagram'ı salladı

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Son Dakika Magazin Başarılı oyuncu Arzum Onan, imaj değiştirdi! Kısacık saçlarıyla Instagram'ı salladı - Son Dakika Magazin


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