Son Dakika Haberleri: Başarılı oyuncu Gülper Özdemir, 'Dünya vatandaşıyım'
Son Dakika Güncel Başarılı oyuncu Gülper Özdemir, 'Dünya vatandaşıyım'

Başarılı oyuncu Gülper Özdemir, 'Dünya vatandaşıyım'

13 dakika önce

Başarılı oyuncu Gülper Özdemir konuk olduğu dergide hakkında bilinmeyenleri anlattı.

Başarılı oyuncu Gülper Özdemir, 'Dünya vatandaşıyım', System.String[]

Proje teklifi ilk geldiğinde Londra'daydım. Gerçi her yerde yas¸ıyorum, Dünya vatandas¸ıyım. Bu günlerde ise ilk kez I·stanbul'da yas¸amayı düs¸ünmeye bas¸ladım, belki bu projeden sonra, neden olmasın? Buraya gidip geliyorum ama tam olarak yas¸amıs¸ sayılmam bu s¸ehirde, hep is¸ için geldim bugüne dek,burada yaşamayı tatmak istiyorum.

YEMEK YAPMAYI ÇOK SEVİYORUM

Mutfakta çok hamaratım.Otelde kaldıgˆım için yemek yapamıyorum ve çok özlüyorum.Herkes otelde prensesler gibi yas¸adıgˆımızı düs¸ünüyor olabilir. Bir yandan da tabii ki çok güzel, her s¸ey önüne hazır geliyor ama insan bir yerden sonra evinde olmayı özlüyor.

EMPATİ YAPMALIYIZ

Öte yandan güzel oyuncu; Dünya'da bir s¸eyi degˆis¸tirebilmeye gücün olsaydı, bu ne olurdu sorusuna ise 'Herkeste aynı seviyede empati olmasını sagˆlardım. Dünya bambas¸ka bir yer haline gelirdi bence insanlar birbirlerine kars¸ı daha anlayıs¸lı olsalar.'

Londra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 01:41 Kaynak: Bültenler
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