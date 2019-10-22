Son Dakika Haberleri: Başarılı oyuncu PINAR DENİZ, ödüllü yönetmen Özcan Alper'in yeni filminde!
Son Dakika Güncel Başarılı oyuncu PINAR DENİZ, ödüllü yönetmen Özcan Alper'in yeni filminde!

Başarılı oyuncu PINAR DENİZ, ödüllü yönetmen Özcan Alper'in yeni filminde!

12 dakika önce

Son olarak başrolünü üstlendiği 'Bir Deli Rüzgar'ın ardından yapımcıların yakın takibinde olan Pınar Deniz'den müjdeli haber geldi. Dur durak bilmeyen, kuşağının en beğenilen oyuncularından Deniz, Özcan Alper'in son filmi 'Karanlık Gece'de sinemaseverlerle buluşacak.

Başarılı oyuncu PINAR DENİZ, ödüllü yönetmen Özcan Alper'in yeni filminde!, System.String[]

'Vatanım Sensin' dizisiyle yıldızı parlayan, son olarak başrolünde olduğu 'Bir Deli Rüzgar'daki hem oyunculuğu hem de sesiyle seyircileri kendine hayran bırakan Pınar Deniz, 2020 yılında önemli bir projeyle beyazperdede olacak.

'Sonbahar', 'Gelecek Uzun Sürer' ve 'Rüzgarın Hatıraları' gibi Türkiye Sineması'nın unutulmaz filmlerine imza atan, ödüllü yönetmen Özcan Alper'in son filmi 'Karanlık Gece'de Deniz, Berkay Ateş, Cem Yiğit Üzümoğlu ve Taner Birsel ile birlikte kamera karşısına geçecek.

Çekimleri İstanbul dışında gerçekleşecek olan filmde başarılı oyuncunun canlandıracağı karakter merakla bekleniyor. Deniz, 2020 yılında Netflix Türkiye'nin üçüncü projesi 'Aşk 101' ile de diziseverlerle buluşacak

Vatanım Sensin, Özcan Alper, Pınar Deniz, Yönetmen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 04:18 Kaynak: Bültenler
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