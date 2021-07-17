Başarılı performansıyla kaptanlık pazubandının sahibi oldu, Mert Hakan'ın büyük sevinci!

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Fenebahçe yeni sezonun ilk hazırlık maçını Romanya 2. Lig ekibi Csikszereda ile yaptı. Karşılaşmada kaptanlık pazubandını takan Mert Hakan ise büyük bir mutluluk yaşadı.

"BU GURUR KELİMELERLE ANLATILMAZ"

Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Csikszereda ile oynanan ve 2-0 kazanılan hazırlık maçında kaptanlık pazubandını Milli oyuncuya verdi. Başarılı bir performans sergileyen Mert Hakan, "Bu gurur, bu mutluluk kelimelerle anlatılamaz" ifadelerini kullandı.