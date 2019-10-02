Başarılı personel ödüllendirildi

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde, başarılı çalışmalar yürüten kurum amirleri, başarı belgesi ile ödüllendirildi.



Dumlupınar Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "30 Ağutos Zafer Bayramı'nın kutlanmasında tüm kurumları harekete geçirerek ilçemiz adına kaygıda bulunup yürütmüş oldukları disiplinli çalışmalar ve Başkomutan Tarihi Milli Parkı Gelişim Projesi ve Tanıtım Faaliyetleri'nde mesai mefhumu gözetmeksizin göstermiş oldukları olağanüstü çabadan dolayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Şehirli, Yazı İşleri Müdürü Murat Altıok'a, Başarı Belgesi ile İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürü Fırat Altıntaş'a üstün başarı belgesi Kaymakam Abdulkerem Abbasoğlu tarafından verildi" denildi.



Yapılan açıklamada, ayrıca, Dumlupınar ilçesinde emniyet ve asayiş hizmetlerinin başarıyla yürütülmesi, 30 Ağustos Bayramı kutlamalarında göstermiş oldukları gayretler, Dumlupınar şehitliğine dikilen şanlı Türk bayrağının açılışı ve Ağaçköy Şehitliği düzenlemesinde, mesai mefhumu gözetmeksizin göstermiş oldukları olağanüstü çabadan dolayı, İlçe Emniyet Amiri İbrahim Kurt ve İlçe Jandarma Komutanı Musatafa Çelik'e Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu tarafından başarı belgesi verildiği belirtildi. - KÜTAHYA