Başarılı personeller mecliste taltif edildi - Son Dakika
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Başarılı personeller mecliste taltif edildi

23 dakika önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin farklı birimlerinde görev yapan 4 personel, görevlerinde gösterdikleri performans ve diğer personele örnek olmaları nedeniyle başarı belgesi ise taltif edildi.

Başarılı personeller mecliste taltif edildi, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesi Mart ayı Olağan Meclis Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın Başkanlığı'nda yapıldı. Corona virüs salgınına karşı yoğun tedbirler alınarak yapılan toplantıda bir ilke imza atıldı ve Büyükşehir Belediyesi'nin farklı birimlerinde görev yapan 4 personel, görevlerinde gösterdikleri performans ve diğer personele örnek olmaları nedeniyle başarı belgesi ise taltif edildi. Başkan Aktaş tarafından bizzat isimleri okunarak çağırılan personellere başarı belgeleri siyasi partilerin grup sözcüleri tarafından verildi.

Büyükşehir Belediyesi'nde güvenlik görevlisi olan Meral Kasap, kurum çalışanlarına ve vatandaşlara gösterdiği güler yüzlü, pozitif ve yardımsever tavrı ayın personeli seçildi. Yine Elazığ'da meydana gelen depremde görev alarak ekip ruhunun zor şartlara rağmen sahada uygulamasını sağlayan İtfaiye Gruplar Amiri Bülent Kibar ayın personeli seçilen bir diğer isim oldu.

'Gençlerin Gözünden Bursa' projesini hazırlayıp, kısa sürede hayata geçirerek bilgisi, tecrübesi ve iletişimi ile diğer çalışanlara örnek olan Mühendis Safiye Kahveci ve sosyal sorumluluk projesi olan çorba çeşmesi ve millet kıraathanesi çalışmalarının süratle bitirilmesinde gösterdiği gayret nedeniyle Ufuk Yıldız da ayın personeli oldu.

Başkan Aktaş, başarı belgesi ve çeşitli hediyelerle ödüllendirilen personelleri başarılı çalışmalarından dolayı kut

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 05:06 Kaynak: Bültenler

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