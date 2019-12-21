Başarılı Pilot Ayhancan Güven'e yeni sponsor - Son Dakika
Son Dakika Spor Başarılı Pilot Ayhancan Güven'e yeni sponsor - Son Dakika Spor

Başarılı Pilot Ayhancan Güven'e yeni sponsor

6 saat önce

Red Bull'un yeni üyesi Türkiye'nin en başarılı genç motorsporları pilotlarından biri olarak gösterilen Ayhancan Güven oldu.

Başarılı Pilot Ayhancan Güven'e yeni sponsor, System.String[]

Red Bull'un yeni üyesi Türkiye'nin en başarılı genç motorsporları pilotlarından biri olarak gösterilen Ayhancan Güven oldu. Geçen sezon Porsche Mobil 1 Supercup'ta elde ettiği başarıyla Porsche'nin '2020 Genç Sürücüsü' unvanına layık görülen Güven, artık mücadelesine Red Bull sporcusu olarak devam edecek.


Türkiye'nin yetiştirdiği en iyi motorsporları pilotlarından Ayhancan Güven, Red Bull ailesine katıldı. 2018 ve 2019 yıllarında üst üste iki kez Porsche Carrera Cup Fransa'yı kazanan, 21 yaşındaki pilot, bundan sonra pistlerde Red Bull sporcusu olarak yarışacak. Geçen seneki başarısıyla Porsche'nin '2020 Genç Sürücüsü Programı'na seçilen Ayhancan Güven, gelecek sezonda da hem Porsche Mobil 1 Supercup'ta şampiyonluk mücadelesi verecek hem de Porsche Carrera Cup Fransa'da üst üste üçüncü galibiyetini kovalayacak.


"Hayalim gerçek oldu"


Motorsporları dışında da çok fazla spor izlediğini belirten Ayhancan Güven, "Neredeyse her izlediğim sporda en az birkaç Red Bull sporcusu zirveye oynuyor. Bu da bu unvanın ne kadar değerli olduğunun kanıtı. Motorsporlarında çok önemli Red Bull sporcuları olduğunu biliyorum. Onlarla aynı ailede yer almak benim için çok özel bir duygu. Red Bull sporcusu olmak benim de hayalimdi ve gerçekleşti. " diye konuştu. - İSTANBUL

Red Bull, Porsche, Türkiye, Pilot, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 02:53 Kaynak: İHA
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