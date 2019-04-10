Başarılı Polise Plaket

Devlet Hava Meydanları Erzurum Havalimanı Başmüdürlüğü, başarılı çalışmaları sebebiyle Havalimanı Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ömer Gürgür'ü plaketle ödüllendirdi.

Devlet Hava Meydanları Erzurum Havalimanı Başmüdürlüğü, başarılı çalışmaları sebebiyle Havalimanı Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ömer Gürgür'ü plaketle ödüllendirdi.



Erzurum Havalimanında yapılan törende Devlet Hava Meydanları Erzurum Başmüdürü Muhammet Hanifi Fidan, 2015 yılı Temmuz ayından beri limanda görev yapan Polis Memuru Ömer Gürgür'ün özverili çalışmalarına şahit olduklarını ve takdirle karşıladıklarını belirtti. Fidan, Gürgür'e hizmetleri için teşekkür ettiklerini söyledi. Fidan, ayrıca Erzurum Havalimanı Emniyet Şube Müdürü ve personeline de teşekkür ederek Polis Günü'nü kutladı.



Törende Devlet Hava Meydanları Erzurum Başmüdürü Muhammet Hanifi Fidan'ın yanı sıra, Havalimanı Şube Müdürü Onur Poyraz, THY Müdürü Fedai Eş, ERHAVADER Başkanı Mustafa Sertkaya ile DHMİ ve Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü personeli de hazır bulundu.



Polis memuru Ömer Gürgür de, Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174.yıldönümünün kutlandığı bir günde plaket almasının anlamlı olduğunu belirterek, DHMİ yöneticilerine ve davetlilere teşekkür etti. - ERZURUM

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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