Son Dakika Haberleri: Başarılı Polislere Üstün Başarı Belgesi

Başarılı Polislere Üstün Başarı Belgesi

3 saat önce

Serik İlçe emniyet Müdürlüğünde görev yapan başarılı polislere Üstün Başarı Belgesi verildi.

Başarılı Polislere Üstün Başarı Belgesi, System.String[]
Serik İlçe emniyet Müdürlüğünde görev yapan başarılı polislere Üstün Başarı Belgesi verildi.

Kaymakam Haluk Şimşek, Serik Kaymakamlığında düzenlenen törende, üst üste üç defa başarı belgesi alan altı polis memurunu, ödüllendirdi.

Şimşek, polisler Mehmet Keskin, Mehmet Türkoğlu, Erkan Turan, Muammer Turna, Fethi Sarıca ve Aydın Kuptan'a Üstün Başarı Belgelerini verdi.


Törende Şimşek'e, İlçe Emniyet Müdürü Ömer Zafer Karaaslan eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 02:25 Kaynak: AA

Haluk Şimşek, serik, Güncel
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