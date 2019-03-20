Başarılı Polislere Üstün Başarı Belgesi
3 saat önce
Serik İlçe emniyet Müdürlüğünde görev yapan başarılı polislere Üstün Başarı Belgesi verildi.
Serik İlçe emniyet Müdürlüğünde görev yapan başarılı polislere Üstün Başarı Belgesi verildi.
Kaymakam Haluk Şimşek
, Serik Kaymakamlığında düzenlenen törende, üst üste üç defa başarı belgesi alan altı polis memurunu, ödüllendirdi.
Şimşek, polisler Mehmet Keskin
, Mehmet Türkoğlu
, Erkan Turan, Muammer Turna, Fethi Sarıca ve Aydın
Kuptan'a Üstün Başarı Belgelerini verdi.
Törende Şimşek'e, İlçe Emniyet Müdürü Ömer Zafer Karaaslan eşlik etti.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 02:25 Kaynak: AA
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