Başarılı projelerle sözleşme imzalandı - Son Dakika

Başarılı projelerle sözleşme imzalandı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2020 yılı Teknik Destek Programı kapsamında Temmuz-Ağustos döneminde başarılı bulunan projelerin destek sözleşmeleri imzalandı.

Başarılı projelerle sözleşme imzalandı, System.String[]

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2020 yılı Teknik Destek Programı kapsamında Temmuz-Ağustos döneminde başarılı bulunan projelerin destek sözleşmeleri imzalandı.

KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, Birlik Vakfı Erzincan Şube Başkanı Levent Ciminli ve Erzincan Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği Başkanı Levent Baydaş'ın katılımlarıyla gerçekleşen imza töreni ile 2020 yılı Teknik Destek 4.Dönem destekleri kapsamında verilen desteklerin Erzincan Ekonomisi ve Beşeri Sermayesi üzerine yapacağı olumlu etkiler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Birlik Vakfı'na verilen destek ile vakıf üyelerinin ulusal ve bölgesel destek mekanizmalarına ve bu kapsamda Kalkınma Ajansları, KOSGEB, Bölge Kalkınma İdareleri ve AB Hibelerine ulaşım ve başvuru yollarına dair uygulamalı eğitimler verilerek bölgeye fon sağlamaya ve yatırım yapmaya yönelik katkı sağlanması; Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği'ne verilen destek ile de bölgenin turizm sektörünün gelişimi adına, sektör çalışanları ve yöneticilerine turizm ve turistlerle iletişim eğitimleri verilerek sektör beşeri sermayesinin niteliklerinin artırılmasının sağlanması ve Erzincan ilinin sosyo-ekonomik gelişimine katkıda bulunulması hedefleniyor. - ERZURUM

Başarılı projelerle sözleşme imzalandı
Başarılı projelerle sözleşme imzalandı
Başarılı projelerle sözleşme imzalandı
Başarılı projelerle sözleşme imzalandı

Erzincan, Ağustos, Turizm, Temmuz, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 18:02 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başarılı projelerle sözleşme imzalandı - Son Dakika Ekonomi

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