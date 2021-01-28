Başarılı Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli ödüllendirilecek - Son Dakika

Başarılı Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli ödüllendirilecek

28.01.2021 10:43
Başarılı Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli ödüllendirilecek, System.String[]

Yaptığı görevde inisiyatif alan, kararlı, eğitimini ve yeteneklerini zamanında, çekinmeden ve doğru sergileyerek başarıya ulaşan veya yenilikçi ve özgün bir çözüm bularak süreçleri iyileştirdiği tespit edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli ödüllendirilecek.

Yaptığı görevde inisiyatif alan, kararlı, eğitimini ve yeteneklerini zamanında, çekinmeden ve doğru sergileyerek başarıya ulaşan veya yenilikçi ve özgün bir çözüm bularak süreçleri iyileştirdiği tespit edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli ödüllendirilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan Sahil Güvenlik Komutanlığı Ödül Yönetmeliği'ne göre, personeli mükemmel hizmete teşvik etmek, moral vermek ve başarılı olanları emsalleri arasında ayırt ederek diğerlerine örnek olmasını sağlamak amacıyla, takdir belgesi, başarı belgesi, üstün başarı belgesi, para mükafatı, bröve, şerit rozet ve madalya ödülleri verilebilecek.

Hakkında ödül teklifinde bulunulan personel, ödülün onaylanmasına kadar ödül teklifinden haberdar olmayacak.

Amirleri teklif edecek

Amirler personelin başarısını tespit ettiğinde, personeli ödül gerekçesi ile değerlendirecek ve takdir belgesinin üstünde bir ödüle layık olduğu kanaatine vardığında, gerekçenin derecesine bağlı olarak, başarı belgesi, para mükafatı, şerit rozet veya madalya ödüllerinden biri için en kısa sürede teklifte bulunacak.

Ödül teklifi, olayın içinde yer alan personelden, aynı koşullarda olmasına rağmen inisiyatif alan, kararlı, eğitimini ve yeteneklerini zamanında, çekinmeden ve doğru sergileyerek başarıya ulaşan veya yenilikçi ve özgün bir çözüm bularak süreçleri iyileştiren personel için hazırlanacak.

Başarının sonucunda, Sahil Güvelik Komutanlığına, ülkeye, çevreye, doğaya ve insanlara sağlanan yararı, kurtarılan insan hayatı, yakalanan kaçak malzeme miktarı, engellenen çevre kirliliği veya önlenen kazanın boyutu ya da iyileştirilen bir süreç veya geliştirilen bir proje sonucunda sağlanan tasarruf ve benzerleri, mümkünse ölçülebilir fayda olarak ifade edilecek.

Ödül teklifleri, öncelikle Sahil Güvenlik Personel Başkanlığı tarafından usul yönünden incelenecek daha sonra değerlendirme kurulu üyelerine kurulun toplanmasından 3 iş günü önce bir dosya halinde verilecek.

Teklif ve ön kontrol sürecinin tamamlanması, 20 iş gününü geçemeyecek.

Değerlendirme Kurulunun kararının olumlu olması halinde yetkili makamın onayının ardından personel, düzenlenecek törenle ödüllendirilecek.

Madalyanın törenle personele verilmesi İçişleri Bakanı tarafından gerçekleştirilecek. Bakan bu yetkisini, Sahil Güvenlik Komutanına devredebilecek.

Kendisine şerit rozet, bröve veya madalya verilen personel, ödülleri üniforma üzerinde taşımak zorunda olacak.

Yönetmelik kapsamındaki madalya veya minyatürlerini, hakkı olmamasına rağmen taşıyan kişiler hakkında ilgili Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre işlem yapılacak.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Sahil Güvenlik, Gazete, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başarılı Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli ödüllendirilecek - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

ABD'li bilim insanları katmanlı maske takmayı önerdi: Koronaya karşı yüzde 90 koruma sağlıyor Yaşlı adamın baltayla başına vurduğu karısı ağır yaralandı Lazio'daki ilk golünü atan Vedat Muriqi, İtalya'da manşetleri süsledi Tatlıses'in meşhur ettiği oryantal Didem, yıllar sonra yeniden İbo Show'da boy gösterecek Galatasaray'a gelmesi beklenen Mostafa Mohamed Saint-Etienne ile anlaştı Çobanı evlilik vaadiyle dolandıran ve canlı yayında gözaltına alınan fettan gelin tutuklandı Sokakta donmak üzere olan evsiz kadını polis kurtardı 42 gündür kayıp olan kadının cesedi çuval içinde ormanlık alanda bulundu
Son Dakika: Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 9,4 oldu Son Dakika: Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 9,4 oldu         
10:54
Hulk'un Hulk'un "Ben hazırım" paylaşımı gideceği kulübe karar verdiği şeklinde yorumlandı         
10:26
ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'ın kalemle imtihanı sosyal medyayı salladı ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'ın kalemle imtihanı sosyal medyayı salladı         
10:08
Bill Gates koronavirüs salgını ve mikroçip iddialarıyla ilgili sessizliğini bozdu: Söylenenlere çok şaşırdım Bill Gates koronavirüs salgını ve mikroçip iddialarıyla ilgili sessizliğini bozdu: Söylenenlere çok şaşırdım         
09:45
Genç çiftin öldürülerek toprağa gömüldüğü köyde jandarma nöbet tutuyor Genç çiftin öldürülerek toprağa gömüldüğü köyde jandarma nöbet tutuyor         
09:37
Üniversite öğrencisi pandemiyi fırsata çevirdi, kaz çiftliği kurdu Üniversite öğrencisi pandemiyi fırsata çevirdi, kaz çiftliği kurdu         
09:16
Erdoğan'ın yeme-içme sektörüne verdiği destek ödemesi müjdesinin ayrıntıları ortaya çıktı! Peki kim ne kadar alacak? Erdoğan'ın yeme-içme sektörüne verdiği destek ödemesi müjdesinin ayrıntıları ortaya çıktı! Peki kim ne kadar alacak?         
09:00
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Aralık 2020'de verdiği yatırım teşvik belgeleri ile 29 bin kişiye iş imkanı doğacak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Aralık 2020'de verdiği yatırım teşvik belgeleri ile 29 bin kişiye iş imkanı doğacak         
08:31
Cemaat liderinin konut arazisine defnedilen cenazesinin mezarlığa taşınması sırasında ortalık karıştı Cemaat liderinin konut arazisine defnedilen cenazesinin mezarlığa taşınması sırasında ortalık karıştı         
00:59
BBC canlı yayınında cinsel fantezi oyuncağı skandalı BBC canlı yayınında cinsel fantezi oyuncağı skandalı         
00:49
Karısının cüretkar paylaşımlarına dayanamayan adam önce eşini sonra kendini öldürdü Karısının cüretkar paylaşımlarına dayanamayan adam önce eşini sonra kendini öldürdü         
21:58
Son Dakika: Bakan Koca'dan Bilim Kurulu sonrası kısıtlama mesajı: Kontrolsüz gevşeme dalgalanmalara yol açabilir Son Dakika: Bakan Koca'dan Bilim Kurulu sonrası kısıtlama mesajı: Kontrolsüz gevşeme dalgalanmalara yol açabilir         
21:35
Dünyaca ünlü yıldız Halsey, Türk senarist Alev Aydın'dan hamile kaldı Dünyaca ünlü yıldız Halsey, Türk senarist Alev Aydın'dan hamile kaldı         
21:24
Acun Ilıcalı'nın 20 yıllık sağ kolu Birol Doğan istifa etti Acun Ilıcalı'nın 20 yıllık sağ kolu Birol Doğan istifa etti         
19:29
Polis memuru ve öğretmen eşinin ölümünde korkunç detay! Çatıdan düşen buz kombinin bacasını çıkarmış Polis memuru ve öğretmen eşinin ölümünde korkunç detay! Çatıdan düşen buz kombinin bacasını çıkarmış         
17:13
Pelin Akil'den üçüncü çocuk için eşine bomba gönderme Pelin Akil'den üçüncü çocuk için eşine bomba gönderme         
16:50
Evdeki eşyaların yer değiştirdiğini fark eden kadın, çatısında yaşayan bir adam buldu Evdeki eşyaların yer değiştirdiğini fark eden kadın, çatısında yaşayan bir adam buldu         
16:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2021 11:03:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başarılı Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli ödüllendirilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei