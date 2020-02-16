Başarılı sporcu Çarşamba Belediyespor'u dünya kupasında temsil edecek - Son Dakika
Son Dakika Spor Başarılı sporcu Çarşamba Belediyespor'u dünya kupasında temsil edecek - Son Dakika Spor

Başarılı sporcu Çarşamba Belediyespor'u dünya kupasında temsil edecek

6 saat önce

SAMSUN (İHA) – Başarılı bilardocu Cem Özkaya, Çarşamba Belediyespor'u dünya kupasında temsil edecek.

Başarılı sporcu Çarşamba Belediyespor'u dünya kupasında temsil edecek, System.String[]

SAMSUN (İHA) – Başarılı bilardocu Cem Özkaya, Çarşamba Belediye spor'u dünya kupasında temsil edecek.


Cem Özkaya İstanbul Max Bilardo Spor Tesisinde yapılan 3 bant Dünya Kupası Türkiye Ön Elemeleri Müsabakalarında tüm maçları kazanarak Antalya'da yapılacak olan Dünya Kupası ana turnuvasına katılma hakkını elde etti. İstanbul'da düzenlenen 3 bant Dünya Kupası Türkiye ön elemeleri müsabakalarında tüm maçlarını kazanarak önemli bir başarıya imza atan Çarşamba Belediyespor Kulübü sporcusu Cem Özkaya, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan'ı makamında ziyaret etti.


Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan'a kendisine verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Cem Özkaya, "İstanbul'da kulübümü başarı ile temsil etmenin gururunu yaşadım. Antalya'da yapılacak olan dünya kupası ana turnuvasında da Çarşamba Belediyespor Kulübü'nü en iyi şekilde temsil etmek için elimden geleni yapacağım. Belediye Başkanımız Sayın Halit Doğan'a da bilardo sporuna verdiği destekten dolayı ayrıca teşekkür ederim" dedi.


Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan ise, "Farklı branşlardan sporcularımızın başarı elde etmesi hem şehrimiz, hem ülkemiz için çok önemli, ülkemizin her spor branşında başarılı olması en büyük temennimiz. İlçemizde yaşayan gençleri spora teşvik için çalışmalar yapıyoruz. Cem Özkaya kardeşimiz son şampiyonada gösterdiği performansla ilçemizin ve kulübümüzün tanıtımına büyük katkı sağlamıştır. İstanbul'da düzenlenen müsabakalarda yaptığı başarıyı, Antalya'da düzenlenecek olan dünya kupası müsabakalarında da göstereceğine inanıyor, sporcumuza başarılar diliyorum" diye konuştu. - SAMSUN

Halit Doğan, Çarşamba, Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 12:27 Kaynak: İHA
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