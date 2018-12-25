Son Dakika Haberleri: Başarılı Sporcu Ödüllendirildi

Başarılı Sporcu Ödüllendirildi

1 saat önce

Bursa'daki Taekwondo Turnuvası'nda, üçüncülük derecesi elde eden Emet Ashaboğlu Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Feyza İleri, Kaymakam Hasan Çiçek tarafından ödüllendirdi.

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Bursa'daki Taekwondo Turnuvası'nda, üçüncülük derecesi elde eden Emet Ashaboğlu Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Feyza İleri, Kaymakam Hasan Çiçek tarafından ödüllendirdi.

Kaymakam Çiçek, Feyza ileri ile birlikte Antrenör Efraim Kavgacı ve İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdür Vekili Umut Işık'ı makamında kabul etti.

Çiçek, "İller arası taekwondo'da büyük başarı elde eden öğrencimiz Feyza İleri'yi, gelecek için umut veren Mete Atış'ı, Antrenörü Efraim Kavgacıyı'yı, turnuvalara hazırlanma ortamını en iyi şekilde sağlayan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdür Vekili Umut Işık'ı, İlçe Halk Eğitim Merkezi İdarecilerini ve Emet Bor İşletme Müdürlüğünü spora verdikleri katkılardan dolayı tebrik ediyor, ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi. (YD-EFE) - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:35 Kaynak: İHA

Hasan Çiçek, Bursa, Emet, Spor
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