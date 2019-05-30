Başarılı sporcudan Başkan Kargı'ya ziyaret

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Minikler Judo Şampiyonası'nda kategorisinde 3'üncü olan Ömer Hökelek, Merzifon
Belediye Başkanı Alp Kargı
'yı makamında ziyaret etti.
Hökelek, Türkiye Judo Federasyonu tarafından 22-24 Mayıs tarihlerinde İzmir
'de düzenlenen Türkiye Minikler Judo Şampiyonası'nda 50 kilogramda Türkiye 3'üncüsü oldu.
Kargı'yı ziyaret eden Hökelek, şampiyonada derece elde etmekten gurur duyduğunu söyledi.
Ailesine ve Kargı'ya verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Hökelek, "Madalyam tüm Merzifon halkına armağan olsun." dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kargı da imkanları çerçevesinde ilçelerindeki tüm sporculara destek olmaya çalıştıklarını anlattı.
Tüm kurum ve kuruluşların sporu ve sporcuyu desteklemesi gerektiğine işaret eden Kargı, "Belediye olarak spor ve sporcularımıza desteklerimizi sürdüreceğiz." diye konuştu.