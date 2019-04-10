Başarılı Sporcudan Rektör Karabulut'a Ziyaret

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) 2. Sınıf öğrencisi Zozan Malkaç Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Bolu'da düzenlenen Kayaklı Koşu Balkan Open Turnuvasında 3.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) 2. Sınıf öğrencisi Zozan Malkaç Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Bolu'da düzenlenen Kayaklı Koşu Balkan Open Turnuvasında 3. oldu ve Rusya'nın Krasnoyarsk kentinde düzenlenen şampiyonada Türkiye'yi ve üniversiteyi temsil etmeye hak kazandı.



Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Gökhan Bayraktar, Sağlık Kültür Spor Daire Başkanı Mehmet Fatih Karaoğlan ile şampiyon öğrenci Zozan Malkaç ve antrenör Erhan Dursun makamında kabul eden Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Ağrı'yı ve Üniversiteyi başarıyla temsil eden öğrenciyi ve antrenörünü tebrik etti. Zozan Malkaç'ın daha büyük organizasyonlarda daha büyük başarılara imza atacağına inandığını belirten Rektör Karabulut, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi olarak tüm sporcuların yanlarında olduklarını ve her zaman olduğu gibi desteklemeye devam edeceklerini sözlerine ekledi. - AĞRI

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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