Başarılı sporcular Akçal'ı ziyaret etti

Çan Termik Gençlik ve Spor Kulübünün okçuları Kulüp Başkanı Uğur Akçal'ı ziyaret etti.

Çan Termik Gençlik ve Spor Kulübü okçuluk branşı Türkiye şampiyonasına katılan sporcular Emirhan Demir, Tuğçe Taşlık, Rabia Arıcı ve antrenör Yunus Saçik Çan Termik Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Uğur Akçal'ı ziyaret etti. Başkan Akçal yaptığı açıklamada, "Türkiye Okçuluk Federasyonun 2021 yılı faaliyet programında yer alan '2021 Gençler Kadetler Türkiye Şampiyonası' 30 Haziran 2021 - 4 Temmuz 2021 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirildi. Sporcularımız sıralama atışlarında göstermiş olduğu başarılı performans sonucu eleme atışlarına kalmış rakipleriyle göstermiş oldukları mücadelelerde Çanımızı ve kulübümüzü en iyi şekilde temsil ettiler. Müsabakalar sonucunda Emirhan Demir ve Rabia Arıcı Türkiye'de ilk 48'de; Tuğçe Taşlık ise Türkiye'de ilk 24'de yer alarak bizlere haklı gurur yaşattılar. Kendilerine teşekkür ediyor, başarıların devamı diliyoruz" dedi. - ÇANAKKALE