Son Dakika Haberleri: Başarılı Sporcular Anadolu Yıldızlar Lig'ine Uğurlandı

Başarılı Sporcular Anadolu Yıldızlar Lig'ine Uğurlandı

43 dakika önce

Bilecik Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün bocce kafilesi, Manisa'da düzenlenecek olan Anadolu Yıldızlar Ligi'ne uğurlandı.

Başarılı Sporcular Anadolu Yıldızlar Lig'ine Uğurlandı, System.String[]
Bilecik Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün bocce kafilesi, Manisa'da düzenlenecek olan Anadolu Yıldızlar Ligi'ne uğurlandı.

Bocce kafilesi, Manisa'da düzenlenecek olan Anadolu Yıldızlar Ligi Grup müsabakalarında Bilecik'i temsil edecekler. Yolculuk öncesi sporcuları makamında ağırlayan Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, "Başarılı sporcularımızı Anadolu Yıldızlar Ligi'ne uğurluyoruz. Kendilerine başarılar diliyorum" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 01:23 Kaynak: İHA

Manisa, Bilecik, Spor
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