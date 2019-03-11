Son Dakika Haberleri: Başarılı Sporcular Anadolu Yıldızlar Ligi'ne Uğurlandı

Başarılı Sporcular Anadolu Yıldızlar Ligi'ne Uğurlandı

21 dakika önce

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün taekwondo ve judo kafilesi Anadolu Yıldızlar Ligi'ne uğurlandı.

Başarılı Sporcular Anadolu Yıldızlar Ligi'ne Uğurlandı, System.String[]
Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün taekwondo ve judo kafilesi Anadolu Yıldızlar Ligi'ne uğurlandı.

Taekwondocular Kütahya'da, judocular ise Manisa'da düzenlenecek olan Anadolu Yıldızlar Ligi Grup müsabakalarında Bilecik'i temsil edecekler. Yolculuk öncesi sporcuları makamında ağırlayan Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, "Başarılı sporcularımızı Anadolu Yıldızlar Ligi'ne uğurluyoruz. Kendilerine başarılar diliyorum" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 02:14 Kaynak: İHA

Kütahya, Bilecik, Yaşam
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