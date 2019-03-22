Başarılı Sporcular Anadolu Yıldızlar Ligi'ne Uğurlandı
14 dakika önce
Bilecik Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün atletizm kafilesi, Denizli'de düzenlenecek olan Anadolu Yıldızlar Ligi'ne uğurlandı.
Bilecik Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün atletizm kafilesi, Denizli'de düzenlenecek olan Anadolu Yıldızlar Ligi'ne uğurlandı.
Atletizm kafilesi, Denizli'de düzenlenecek olan Anadolu Yıldızlar Ligi Grup müsabakalarında Bilecik'i temsil edecekler. Yolculuk öncesi sporcuları makamında ağırlayan Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, "Başarılı sporcularımızı Anadolu Yıldızlar Ligi'ne uğurluyoruz. Kendilerine başarılar diliyorum" dedi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 01:04 Kaynak: İHA
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