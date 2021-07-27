Üye Girişi
Başarılı sporcular Başkan Akkaya'yı ziyaret etti - Son Dakika

Başarılı sporcular Başkan Akkaya'yı ziyaret etti

27.07.2021 23:31
Başarılı sporcular Başkan Akkaya'yı ziyaret etti, System.String[]

Katıldıkları şampiyonalarda derece elde eden Akşehirli halterciler Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya'yı makamında ziyaret ettiGeçtiğimiz temmuz ayında Türkiye Halter Federasyonu tarafından Afyonkarahisar'da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş altı Ferdi Türkiye Şampiyonası'nda Nuran Yalçın...

Katıldıkları şampiyonalarda derece elde eden Akşehirli halterciler Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya'yı makamında ziyaret etti

Geçtiğimiz temmuz ayında Türkiye Halter Federasyonu tarafından Afyonkarahisar'da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş altı Ferdi Türkiye Şampiyonası'nda Nuran Yalçın 87 kilogramda Gençler Türkiye Şampiyonu olurken, 14-19 Haziran tarihleri arasında Bursa'da düzenlenen U 15 yaş altı ve U 17 Yıldızlar Türkiye Halter Şampiyonası'nda Hatice Karagöz ise sıkletinde Türkiye ikincisi olmuştu.

Ziyarette sporcular; kulüplerine ve kendilerine verdiği destekler için Başkan Akkaya'ya teşekkür etti. Başkan Salih Akkaya sporcuları çeyrek altınla ödüllendirirken, "Her branşta başarı çıtanızı üst hedeflere taşımanızdan gurur duyuyorum. Belediyemizin imkanları el verdiği sürece spor kulüplerimize destek olmaya devam edeceğiz."dedi.

Öte yandan, 1 Ağustos'ta başlayacak Milli Takım Kampına, sporcu Nuran Yalçın katılacak.

Başarılı sporcular Başkan Akkaya'yı ziyaret etti
Başarılı sporcular Başkan Akkaya'yı ziyaret etti

Salih Akkaya, Karahisar, Türkiye, Halter, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başarılı sporcular Başkan Akkaya'yı ziyaret etti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bologna'nın Pelkas ısrarı sürüyor! F.Bahçe'nin kapısını yeni bir teklifle çaldılar 23:30 Bologna'nın Pelkas ısrarı sürüyor! F.Bahçe'nin kapısını yeni bir teklifle çaldılar Akşener'den ırkçı lider Kurz'a mülteci yanıtı! 23:07 Akşener'den ırkçı lider Kurz'a mülteci yanıtı! "3 milyar euro verelim siz alın" sözleri sosyal medyada kampanyaya dönüştü Elazığ depreminde evi yıkılan adam, görmeye gittiği yeni evinin asansör boşluğuna düşerek öldü 23:00 Elazığ depreminde evi yıkılan adam, görmeye gittiği yeni evinin asansör boşluğuna düşerek öldü
Paris'teki ünlü kuyumcuya ikinci soygun şoku! 2 milyon euroluk mücevher çalındı 22:24 Paris'teki ünlü kuyumcuya ikinci soygun şoku! 2 milyon euroluk mücevher çalındı Kardeşi için mevlit okutan Alişan, ağlayan annesini teselli etmek isterken gözyaşlarına boğuldu 22:17 Kardeşi için mevlit okutan Alişan, ağlayan annesini teselli etmek isterken gözyaşlarına boğuldu Bakan Koca, 20 bine yaklaşan vaka sayılarına dikkati çekip aşı çağrısı yaptı: Bir haftada sonuç alırız 21:53 Bakan Koca, 20 bine yaklaşan vaka sayılarına dikkati çekip aşı çağrısı yaptı: Bir haftada sonuç alırız
DEVA Partisi Kurucusu ve Babacan'ın eski yardımcısı Abdurrahman Bilgiç siyaseti bıraktı 21:17 DEVA Partisi Kurucusu ve Babacan'ın eski yardımcısı Abdurrahman Bilgiç siyaseti bıraktı Demet Özdemir, turuncu bikinisiyle hayranlarını mest etti 20:43 Demet Özdemir, turuncu bikinisiyle hayranlarını mest etti

Son Dakika Haberleri
18:08 Türkiye'nin ikinci rahim nakli de gerçekleşti! Ömer Özkan'ın verdiği hamilelik müjdesi ayrıca sevindirdi
18:00 Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızı Meral'in son halini görenler dönüp tekrar bakıyor
17:55 Fatih Terim bombayı patlattı! PSV maçında sahaya süreceği ilk 11'i söyledi
17:53 Okullar 6 Eylül'de açılıyor mı? Milli Eğitim Bakanı'ndan dikkat çeken toplantı
17:50 Simitçiden gelen silah sesleri korkuttu! Tartıştığı eşini, 2 çocuğunun gözü önünde kurşun yağmuruna tuttu
17:44 Fatih Terim canlı yayında sorulara cevap verdi! İşte Ghezzal, Gedson ve Morutan transferinde son durum
17:40 Mülteciler birlik oldu! Sosyal medyada "Gitmiyoruz" etiketiyle kampanya başlattı
17:16 Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Hayri Kozak: Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı, durumu hiç iyi değil
17:07 Ömer Halisdemir'e "darbeci" demişti! İYİ Partili yönetici Songül Sarıtaşlı partiden istifa etti
16:54 Galatasaray'ın en yeni transferi Patrick van Aanholt, İstanbul'a ayak bastı
Aldatan erkek fena yakalandı! Kadının uyguladığı yöntem, dedektiflere taş çıkarttı Aldatan erkek fena yakalandı! Kadının uyguladığı yöntem, dedektiflere taş çıkarttı         
23:46
Son Dakika: Pençe Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 2 askerimiz şehit oldu Son Dakika: Pençe Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 2 askerimiz şehit oldu         
23:10
Kız arkadaşından ayrılıp ehliyetine de el konulan 20 yaşındaki genç kendini astı Kız arkadaşından ayrılıp ehliyetine de el konulan 20 yaşındaki genç kendini astı         
23:07
İstanbul'un göbeğindeki plajda ilginç anlar! Suriyeliler İstanbul'un göbeğindeki plajda ilginç anlar! Suriyeliler "Allahu Ekber" diye bağırıp denizde eğlendiler         
22:35
Haaland, Chelsea'nin kendisi için gözden çıkardığı paraya inanamadı: Umarım sadece söylentidir Haaland, Chelsea'nin kendisi için gözden çıkardığı paraya inanamadı: Umarım sadece söylentidir         
22:20
Manchester United, Real Madrid'in yıldızı Raphael Varane'ı transfer etti Manchester United, Real Madrid'in yıldızı Raphael Varane'ı transfer etti         
21:53
Beşiktaş hazırlık maçında Başakşehir'i 1-0 mağlup etti Beşiktaş hazırlık maçında Başakşehir'i 1-0 mağlup etti         
21:22
Tecavüz girişimine direnince kafasına taşla vurulan 17 yaşındaki kız makineye bağlandı Tecavüz girişimine direnince kafasına taşla vurulan 17 yaşındaki kız makineye bağlandı         
20:48
Mülteciler birlik oldu! Sosyal medyada Mülteciler birlik oldu! Sosyal medyada "Gitmiyoruz" etiketiyle kampanya başlattı         
17:41
Burak Özçivit tuttuğu dev balığın fotoğrafını paylaştı, Fahriye Evcen'in yaptığı yorum takipçileri güldürdü Burak Özçivit tuttuğu dev balığın fotoğrafını paylaştı, Fahriye Evcen'in yaptığı yorum takipçileri güldürdü         
16:47
Silahla vurulan ayı gölde boğularak can verdi Silahla vurulan ayı gölde boğularak can verdi         
16:34
Çalışma sürelerine ilişkin yeni yönetmelik geldi! Günlük iş süresi 11 saati, gece çalışma süresi 7,5 saati geçemeyecek Çalışma sürelerine ilişkin yeni yönetmelik geldi! Günlük iş süresi 11 saati, gece çalışma süresi 7,5 saati geçemeyecek         
15:09
Son Dakika! İstanbul Beyoğlu'nda silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı Son Dakika! İstanbul Beyoğlu'nda silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı         
14:32
Girişimcinin acı anı! 35 bin tavuğu telef oldu, hepsini açtığı çukura gömdü Girişimcinin acı anı! 35 bin tavuğu telef oldu, hepsini açtığı çukura gömdü         
12:21
PKK'nın dağdaki balerini! Teröristleri şirin gösterme algısı bu kez pes dedirtti PKK'nın dağdaki balerini! Teröristleri şirin gösterme algısı bu kez pes dedirtti         
12:06
TVNET canlı yayınında talihsiz kaza! Moderatörün yaslandığı masa devrildi TVNET canlı yayınında talihsiz kaza! Moderatörün yaslandığı masa devrildi         
11:51
Rus iş insanından karısına büyük jest! Bodrum'a 3 günde yarım milyon dolar bıraktı Rus iş insanından karısına büyük jest! Bodrum'a 3 günde yarım milyon dolar bıraktı         
10:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2021 00:05:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başarılı sporcular Başkan Akkaya'yı ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement