Son Dakika Haberleri: Başarılı Sporcular Ödüllendirildi

Başarılı Sporcular Ödüllendirildi

2 saat önce

Ergin Taekwondo Spor Kulübü tarafından düzenlenen etkinlikte yıl içinde başarılı olan sporcular ödüllendirildi.

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Ergin Taekwondo Spor Kulübü tarafından düzenlenen etkinlikte yıl içinde başarılı olan sporcular ödüllendirildi.

Ergin Taekwondo Spor Kulübü Başkanı Gökhan Yeşil, bir restoranda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, yıl boyunca birbirinden güzel başarılara imza attıklarını söyledi.

Başarılı bir yılı geride bırakmaya hazırlandıklarını ifade eden Yeşil, 2019 yılında da başarılarını arttırmak için çalıştıklarını ifade etti.

Konuşmaların ardında Yeşil, antrenör Savaş Ergin ile yönetim kurulu üyelerince yıl içerisinde başarılı olan sporculara plaketleri verildi.

Etkinlik, sporcuların müzik eşliğinde bir süre eğlenmesiyle sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:14 Kaynak: AA

Spor
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