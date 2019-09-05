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Başarılı sporcular ödüllendirildi

21 dakika önce

2018-2019 yıllarında başarılı sportif faaliyetlerden dolayı dereceye elde eden Kütahya Belediyespor bünyesindeki sporcular ödüllendirildi.

Başarılı sporcular ödüllendirildi, System.String[]

2018-2019 yıllarında başarılı sportif faaliyetlerden dolayı dereceye elde eden Kütahya Belediyespor bünyesindeki sporcular ödüllendirildi.


Kütahya Belediye Meclisi, 1. Dönem 5. Olağan MeclisTtoplantısı, gerçekleştirildi. Meclis toplantısı öncesi 2018-2019 yıllarında çeşitli branşlarda dereceye giren Kütahya Belediyespor bünyesindeki 5 sporcu ve antrenörlerine ödülleri, belediye Meclisi'nde düzenlenen ödül töreni ile verildi.


Kütahya Belediyesi Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen ödül töreninde antrenörlere ve sporculara ödülleri, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Süleyman Çankaya, AK Parti Grubu adına Osman Zeybek, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Ruhsen Kumdalı tarafından takdim edildi. (EFE-) - KÜTAHYA

Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 02:11 Kaynak: İHA
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