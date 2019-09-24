Son Dakika Haberleri: Başarılı sporcular ödüllendirildi
Son Dakika Yerel Haber

Başarılı sporcular ödüllendirildi

20 dakika önce

Başarılı sporcular ödüllendirildiBİTLİS - Bitlis Valisi Oktay Çağatay, ulusal ve uluslararası müsabakalarda dereceye giren 43 sporcuyu altınla ödüllendirdi.

Başarılı sporcular ödüllendirildi

BİTLİS - Bitlis Valisi Oktay Çağatay, ulusal ve uluslararası müsabakalarda dereceye giren 43 sporcuyu altınla ödüllendirdi.

Bitlis Valiliği konferans salonunda düzenlenen törene Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Mutki Kaymakamı Muhammed Serkan Şahin, Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürü Savaş Bulan, antrenör ve sporcular katıldı. Ödül töreninde kısa bir konuşma yapan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, elde edilen başarıların göğüslerini kabarttığını belirterek, "Sizler Bitlis'in ve Türkiye'nin gururusunuz. Sizler, ulusal ve uluslararası spor müsabakalarında dereceye girerek bizim göğsümüzü kabarttınız. Her zaman sizin yanınızda olduk, olmaya da devam edeceğiz. Sizler bizim gururumuzsunuz. Allah yolunuzu açık etsin. Hepinizi tek tek tebrik ederim. Başarılarınızın devamını diliyorum" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından ulusal ve uluslararası müsabakalarda dereceye giren sporculara altın hediye edildi. Program toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Başarılı sporcular ödüllendirildi

Mehmet Ali Özkan, Bitlis Valiliği, Tatvan, Bitlis, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 06:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Talihsiz kadın, oturduğu apartmanın otoparkında cinsel saldırıya uğradı
"Günde 2-3 kez cinsel ilişkiye giriyorum" diyen model Alba Carrillo herkesi şaşırttı Ivanka Trump'ın kıyafeti BM toplantısına damga vurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 19:18:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başarılı sporcular ödüllendirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]