Başarılı sporcular ödüllendirildi

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde, Grokoromen Gençler A Kütahya Finali'nde madalya alan sporcular, ödüllendirildi.



Şaphane İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Koz, yaptığı açıklamada, "10 Aralık 2019 tarihinde Kütahya' da düzenlenen Grokoromen Gençler A Kütahya finalinde Şaphane Anadolu Lisesi öğrencilerimizden altın madalya alan 67 kiloda Ramazan Cangür, gümüş madalya alan 87 kiloda Ahmet Daşdemir, bronz madalya alan 72 kiloda Mustafa Gürkut Dombay İlçe Kaymakamımız Tayyar Emre Mahmetoğlu tarafından ödüllendirilmişlerdir. Kaymakamımız öğrencilerimizin başarılarının gelecek turnuvalarda devam etmesini dilediler" dedi. - KÜTAHYA