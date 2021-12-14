Başarılı sporcular Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan'ı ziyaret etti - Son Dakika

Tayland'da yapılan Dünya Muay Thai Şampiyonasında derece alan Tarsus Belediye Spor'un oyuncuları Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bozdoğan, Tayland'da 5-11 Aralık'ta düzenlenen, 98 ülkenin katıldığı şampiyonada altın madalya alan Umut Eryılmaz ile üçüncü olan Onur Şeker ile antrenörleri Yılmlaz Dönmez'i makamında ağırladı.

Bozdoğan, spor müsabakalarında kenti başarıyla temsil eden sporculara destek olmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Sporcu Eryılmaz, belediyenin hem maddi hem manevi olarak bu süreçte her zaman yanlarında olduğunu ifade ederek, teşekkür etti. Şeker de daha büyük başarılara imza atmak için çalışacağını belirterek, teşekkür etti.