Başarılı sporculara, spor malzemesi hediye etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Başarılı sporculara, spor malzemesi hediye etti - Son Dakika Spor

Başarılı sporculara, spor malzemesi hediye etti

6 saat önce

Ankara'da yoğun katılımla düzenlenen Yüzme Türkiye Şampiyonasında derece yapan Sivaslı sporcular ve antrenörleri, Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç'a ziyarette bulundu.

Başarılı sporculara, spor malzemesi hediye etti, System.String[]

Ankara'da yoğun katılımla düzenlenen Yüzme Türkiye Şampiyonasında derece yapan Sivaslı sporcular ve antrenörleri, Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç'a ziyarette bulundu.


Yapılan şampiyona hakkında Müdür Tunç'a bilgiler veren antrenör Mete Gürel ve Tuğrul Gürel, Ankara'da 1 ikincilik ve 1 üçüncülük madalyası kazandıklarını söyledi. Gürel, gümüş madalyanın sahibi olan Elif Eylül ve bronz madalyanın sahibi olan Akın Altuğ'un Ankara'da, Sivas'ı en iyi şekilde temsil ettiklerini söyledi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ise sporcuları tek tek tebrik ederek başarılar diledi. Günün anısına Müdür Tunç, dereceli sporculara spor malzemesi hediye etti. - SİVAS

Türkiye, Ankara, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 09:21 Kaynak: İHA
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