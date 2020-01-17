Başarılı sporculardan Başkan Akkaya'ya ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başarılı sporculardan Başkan Akkaya'ya ziyaret - Son Dakika

Başarılı sporculardan Başkan Akkaya'ya ziyaret

6 saat önce

Konya'nın Akşehir ilçesindeki Şehit Özden Çınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Akşehir Seyyit Mahmut Hayrani Anadolu Lisesi sporcuları ve okul idarecileri, verdiği desteklerden ötürü teşekkür için Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya'yı makamında ziyaret etti.

Başarılı sporculardan Başkan Akkaya'ya ziyaret, System.String[]

Konya'nın Akşehir ilçesindeki Şehit Özden Çınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Akşehir Seyyit Mahmut Hayrani Anadolu Lisesi sporcuları ve okul idarecileri, verdiği desteklerden ötürü teşekkür için Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya'yı makamında ziyaret etti.


Akşehir Şehit Özden Çınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hatice Yalçın, öğretmenleri ve öğrencileri, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya'ya makamında teşekkür ziyareti gerçekleştirdi. Öğretmenleri ve öğrencileri ağırlayan Başkan Akkaya başarılı öğrencileri ve öğretmenlerini tebrik etti. Ardından Seyyit Mahmut Hayrani Anadolu Lisesi Müdürü Mehdi Aslanboğa, öğretmenleri ve öğrencilerini de ağırlayan Başkan Akkaya, onların katıldıkları müsabakalar ve başarıları hakkında bilgi aldı.


Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, "Akşehirimiz hem eğitimde hem de sporda başarı grafiğini hep üst çıtalarda tutmuş ve tutmaya da devam etmektedir. Başarılı öğrencilerimiz derslerinde olduğu kadar katıldıkları spor branşlarındaki üstün başarıları ile de göğsümüzü kabartmaya devam etmektedir. Tüm öğrencilerimizi başarıları için tebrik eder, öğretmenlerini, okul idarecilerini ve velilerini de böyle başarılı öğrenciler yetiştikleri için kutlarım. Akşehir Belediyesi olarak eğitime ve spora olan desteklerimiz devam edecektir" ifadelerini kullandı. - KONYA

Anadolu Lisesi, Salih Akkaya, Akşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Barış Pınarı Harekat bölgesindeki bombalı saldırıda 3 asker şehit oldu
Tel Abyad şehidi Binbaşı Şevket Tombul'la ilgili kahreden detay: Evladını en son 8 günlükken görmüş Şehit Babası hurdalardan mini kamyonet yaptı Son dakika: Irak'ın kuzeyinde bir askerimiz şehit oldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 21:07:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başarılı sporculardan Başkan Akkaya'ya ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]